Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна має повне право у рамках самооборони завдавати ударів по цілях на території країни-агресорки Росії.
Що у НАТО кажуть про дозвіл Україні бити західною зброєю по цілях на території РФ
Столтенберг підкреслив, що право завдавати ударів по об’єктах на території Росії західною зброєю має бути, насамперед, реалізоване Україною поблизу кордонів із Харківською областю, на території якої проводить наступ окупаційна армія РФ.
Генсек НАТО нагадав, що саме Росія напала на Україну і тим самим грубо порушила норми міжнародного права. Отже Україна, своєю чергою, має повне право на самооборону.
Столтенберг привітав зняття західними партнерами обмежень для України на використання їхньої зброї для ударів по території РФ.
При цьому Столтенберг уникнув питання, щодо дозволу використовувати Україні західні озброєння для ударів по радіолокаційних станціях країни-агресорки.
Слід зазначити, що США не надали Україні дозволу бити по території РФ ракетами ATACMS.
Що у НАТО кажуть стосовно перспектив перемоги України у війні
Генсек НАТО висловив переконаність, що Україна має змогу перемогти у розв’язаній Росією війні.
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