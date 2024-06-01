Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна має повне право у рамках самооборони завдавати ударів по цілях на території країни-агресорки Росії.

Що у НАТО кажуть про дозвіл Україні бити західною зброєю по цілях на території РФ

Столтенберг підкреслив, що право завдавати ударів по об’єктах на території Росії західною зброєю має бути, насамперед, реалізоване Україною поблизу кордонів із Харківською областю, на території якої проводить наступ окупаційна армія РФ.

Генсек НАТО нагадав, що саме Росія напала на Україну і тим самим грубо порушила норми міжнародного права. Отже Україна, своєю чергою, має повне право на самооборону.

Столтенберг привітав зняття західними партнерами обмежень для України на використання їхньої зброї для ударів по території РФ.

Право на самооборону включає також право на нанесення ударів по цілях на території агресора. І це саме те, що Україна повинна мати змогу робити. Не в останню чергу в Харкові, бо там лінія фронту і кордон більш-менш збігаються. Якби Україна не могла завдавати ударів по артилерійських батареях росіян, їхніх ракетних батареях чи аеродромах, було б дуже важко, — зазначив генсек Альянсу. Поширити

При цьому Столтенберг уникнув питання, щодо дозволу використовувати Україні західні озброєння для ударів по радіолокаційних станціях країни-агресорки.

Я не буду вдаватися в подробиці, як саме Україна має проводити свої операції з самооборони. Але вони мають відповідати міжнародному праву і виконуватися відповідально, — підкреслив генсек НАТО. Поширити

Слід зазначити, що США не надали Україні дозволу бити по території РФ ракетами ATACMS.

Що у НАТО кажуть стосовно перспектив перемоги України у війні

Генсек НАТО висловив переконаність, що Україна має змогу перемогти у розв’язаній Росією війні.