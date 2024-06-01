Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина имеет полное право в рамках самообороны наносить удары по целям на территории страны-агрессорки России.

Что у НАТО говорят о разрешении Украине бить западным оружием по целям на территории РФ

Столтенберг подчеркнул, что право наносить удары по объектам на территории России западным оружием должно быть, прежде всего, реализовано Украиной вблизи границ с Харьковской областью, на территории которой проводит наступление оккупационная армия РФ.

Генсек НАТО напомнил, что именно Россия напала на Украину и грубо нарушила нормы международного права. Так что Украина, в свою очередь, имеет полное право на самооборону.

Столтенберг приветствовал снятие западными партнерами ограничений для Украины на использование их оружия для ударов по территории РФ.

Право на самооборону включает также право на нанесение ударов по целям на территории агрессора. И это именно то, что Украина должна иметь возможность делать. Не в последнюю очередь в Харькове, потому что там линия фронта и граница более-менее совпадают. Если бы Украина не могла наносить удары по артиллерийским батареям россиян, их ракетным батареям или аэродромам, было бы очень тяжело, — отметил генсек Альянса. Поделиться

При этом Столтенберг избежал вопроса о разрешении использовать Украине западные вооружения для ударов по радиолокационным станциям страны-агрессоры.

Я не буду вдаваться в подробности, как именно Украина должна проводить свои операции по самообороне. Но они должны соответствовать международному праву и выполняться ответственно, подчеркнул генсек НАТО. Поделиться

Следует отметить, что США не предоставили Украине разрешение бить по территории РФ ракетами ATACMS.

Что в НАТО говорят о перспективах победы Украины в войне

Генсек НАТО выразил уверенность, что у Украины есть возможность победить в развязанной Россией войне.