Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина имеет полное право в рамках самообороны наносить удары по целям на территории страны-агрессорки России.
Что у НАТО говорят о разрешении Украине бить западным оружием по целям на территории РФ
Столтенберг подчеркнул, что право наносить удары по объектам на территории России западным оружием должно быть, прежде всего, реализовано Украиной вблизи границ с Харьковской областью, на территории которой проводит наступление оккупационная армия РФ.
Генсек НАТО напомнил, что именно Россия напала на Украину и грубо нарушила нормы международного права. Так что Украина, в свою очередь, имеет полное право на самооборону.
Столтенберг приветствовал снятие западными партнерами ограничений для Украины на использование их оружия для ударов по территории РФ.
При этом Столтенберг избежал вопроса о разрешении использовать Украине западные вооружения для ударов по радиолокационным станциям страны-агрессоры.
Следует отметить, что США не предоставили Украине разрешение бить по территории РФ ракетами ATACMS.
Что в НАТО говорят о перспективах победы Украины в войне
Генсек НАТО выразил уверенность, что у Украины есть возможность победить в развязанной Россией войне.
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