Чи зможе Україна бити американською зброєю по Кремлю — відповідь Байдена

Президент США Джо Байден непохитний у тому, що американська зброя не повинна використовуватися для завдання ударів по Москві або Кремлю.

Байден відповів, чи дозволить ЗСУ бити американською зброєю по Москві та Кремлю

Журналісти запитали у Байдена, чи застосовувалася вже зброя американського виробництва в Росії відтоді, як він дозволив її використання, обмеживши застосування районами поблизу Харківської області.

Президент не дав прямої відповіді, але ясно дав зрозуміти, що вони не будуть дозволені для використання в якості мішені для столиці або резиденції уряду Росії.

Вони дозволені для використання поблизу кордону, коли вони використовуються по інший бік кордону для атаки конкретних цілей в Україні. Ми не дозволяємо наносити удари на 200 миль (322 км, — ред.) углиб Росії і не дозволяємо завдавати удару по Москві, по Кремлю. Джо Байден Президент США

Водночас американський лідер відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна, що постачання зброї для нанесення ударів по РФ є "прямою участю у війні".

Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і водночас не припинити напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для нанесення ударів по Москві і Кремлю, для нанесення ударів прямо через кордон, де вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, яку використовують росіяни для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців, — заявив Байден. Поширити

Захід дозволив Україні бити по цілях у Росії

США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Втім, будуть і певні обмеження.

Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.

Німеччина також дозволила Україні використовувати німецьку зброю по території Росії "відповідно до міжнародного права" для захисту від російських ударів, які ворог завдає із прикордонних територій.

Офіційно дозволили використовувати свою зброю для ударів по території РФ Фінляндія, Швеція, Велика Британія, таке рішення підтримали Чехія, Польща та інші країни.

Однак, дозвіл не поширюється на балістичні ракети ATACMS.