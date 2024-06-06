Чи зможе Україна бити американською зброєю по Кремлю — відповідь Байдена

Президент США Джо Байден непохитний у тому, що американська зброя не повинна використовуватися для завдання ударів по Москві або Кремлю.
Головні тези:
- Президент США Джо Байден зазначив, що американська зброя не повинна використовуватися для ударів по Москві або Кремлю.
- Україні дозволено використовувати американську та німецьку зброю для захисту від російських ударів з прикордонних територій.
- Дозвіл на використання зброї по території РФ було надано Чехії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Великій Британії та іншим країнам.
- Є певні обмеження щодо використання балістичних ракет ATACMS.
- Світові лідери, зокрема Джо Байден, підтримують Україну у конфлікті з Росією, проте встановлюють чіткі межі використання зброї.
Байден відповів, чи дозволить ЗСУ бити американською зброєю по Москві та Кремлю
Журналісти запитали у Байдена, чи застосовувалася вже зброя американського виробництва в Росії відтоді, як він дозволив її використання, обмеживши застосування районами поблизу Харківської області.
Президент не дав прямої відповіді, але ясно дав зрозуміти, що вони не будуть дозволені для використання в якості мішені для столиці або резиденції уряду Росії.
Водночас американський лідер відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна, що постачання зброї для нанесення ударів по РФ є "прямою участю у війні".
Захід дозволив Україні бити по цілях у Росії
США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Втім, будуть і певні обмеження.
Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.
Німеччина також дозволила Україні використовувати німецьку зброю по території Росії "відповідно до міжнародного права" для захисту від російських ударів, які ворог завдає із прикордонних територій.
Офіційно дозволили використовувати свою зброю для ударів по території РФ Фінляндія, Швеція, Велика Британія, таке рішення підтримали Чехія, Польща та інші країни.
Однак, дозвіл не поширюється на балістичні ракети ATACMS.
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