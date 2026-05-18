"Ми не забули і не пробачили". Зеленський вшанував пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу
Категорія
Україна
Дата публікації

"Ми не забули і не пробачили". Зеленський вшанував пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам'ять жертв геноциду кримських татар з нагоди 82-х роковин трагедії їх масової депортації. Президент України Володимир Зеленський разом з Першою леді Оленою Зеленською долучився до вшанування.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський назвав депортацію кримських татар актом очевидного геноциду.
  • Зеленський висловив співчуття жертвам і запевнив, що Україна не забула та не пробачила те, що сталося.

Депортація кримськотатарського народу є одним з найбільш жорстоких злочинів радянської влади — Зеленський

Зеленський назвав депортацію кримських татар актом очевидного геноциду проти цього народу.

1944 рік назавжди буде в історії як спроба знищити народ — коли і малих, і дорослих викинули з рідного дому та відправили в чужий край. Значна частина народу загинула в дорозі, багато хто не витримав у місцях вигнання — щонайменше третина, і це може бути дуже стриманою оцінкою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський запевнив, що Україна памʼятає ці страшні жертви.

Ми не забули і не пробачили те, що сталося. Жоден народ не заслуговує на подібне. І тим більше Росія не зупинилась на тому, що вже зробила, і почала нову війну проти України саме з Криму. І знов намагається позбавити дому Кримськотатарський народ і всіх нас, всіх українців. Ми захищаємось від цього і, поки будемо разом і допомагатимемо одне одному, точно захистимось.

Вічна памʼять усім жертвам депортації 1944 року. Вічна слава тим, хто бореться за життя і захищає Україну.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сейм Польщі визнав депортацію 1944-го року геноцидом кримськотатарського народу
Таміла Ташева
Депортація кримськотатарського народу в 1944 році
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві відкрили Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Офіс Президента України
У Києві відкрили Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу
Ще один важливий день в історії України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?