"Ми не забули і не пробачили". Зеленський вшанував пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу

18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам'ять жертв геноциду кримських татар з нагоди 82-х роковин трагедії їх масової депортації. Президент України Володимир Зеленський разом з Першою леді Оленою Зеленською долучився до вшанування.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський назвав депортацію кримських татар актом очевидного геноциду.
- Зеленський висловив співчуття жертвам і запевнив, що Україна не забула та не пробачила те, що сталося.
Депортація кримськотатарського народу є одним з найбільш жорстоких злочинів радянської влади — Зеленський
Зеленський назвав депортацію кримських татар актом очевидного геноциду проти цього народу.
Зеленський запевнив, що Україна памʼятає ці страшні жертви.
Вічна памʼять усім жертвам депортації 1944 року. Вічна слава тим, хто бореться за життя і захищає Україну.
