"Мы не забыли и не простили". Зеленский почтил память жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв геноцида крымских татар по случаю 82-й годовщины трагедии их массовой депортации. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Первой леди Еленой Зеленской приобщился к чествованию.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский назвал депортацию крымских татар актом геноцида, убедительно заявив, что Украина не забыла и не простила произошедшее.
  • Депортация крымских татар в 1944 году является одним из самых жестоких преступлений советской власти, забравшей жизни многих невинных людей.

Депортация крымскотатарского народа является одним из самых жестоких преступлений советской власти.

Зеленский назвал депортацию крымских татар актом очевидного геноцида против этого народа.

1944 навсегда будет в истории как попытка уничтожить народ — когда и малых, и взрослых выбросили из родного дома и отправили в чужой край. Значительная часть народа погибла в пути, многие не выдержали в местах изгнания — по меньшей мере треть, и это может быть очень сдержанной оценкой.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский заверил, что Украина помнит эти страшные жертвы.

Мы не забыли и не простили произошедшее. Ни один народ не заслуживает подобного. И тем более Россия не остановилась на том, что уже сделала и начала новую войну против Украины именно из Крыма. И снова пытается лишить дома Крымскотатарский народ и всех нас, всех украинцев. Мы защищаемся от этого и, пока будем вместе и будем помогать друг другу, точно защитимся.

Вечная память всем жертвам депортации в 1944 году. Вечная слава тем, кто борется за жизнь и защищает Украину.

