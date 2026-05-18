"Мы не забыли и не простили". Зеленский почтил память жертв геноцида крымскотатарского народа

Мы не забыли и не простили произошедшее. Ни один народ не заслуживает подобного. И тем более Россия не остановилась на том, что уже сделала и начала новую войну против Украины именно из Крыма. И снова пытается лишить дома Крымскотатарский народ и всех нас, всех украинцев. Мы защищаемся от этого и, пока будем вместе и будем помогать друг другу, точно защитимся.