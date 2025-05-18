18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымскотатарского народа. Что важно понимать, это уже 81 годовщина депортации крымскотатарского народа 1944 года.
Главные тезисы
- Обязанность Украины - сделать все необходимое для крымскотатарского народа, чтобы их права, культура, язык и традиции были сохранены.
- После депортации в Крыму переименовали все (за исключением Бахчисарая, Джанкоя, Ишуни, Саков и Судака) населённые пункты, названия которых имели крымскотатарское происхождение.
Еще один важный день в истории Украины
Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 в 3 часа утра и продолжалась до начала июня.
Именно тогда в мирные дома крымских татар ворвались солдаты и оперативники НКВД.
Поскольку в тот период большинство мужчин были на фронте — женщин, детей и пожилых людей насильно заставили покинуть свои дома, дав на сборы считанные минуты.
Что также важно понимать, иго "спецпереселенцев" на территории тогдашней Узбекской ССР и на Урале предполагало постоянный надзор репрессивных советских структур и принудительный физический труд.
По официальным данным НКВД, только за первые полтора года депортации погибло почти 30 000 крымских татар, однако на самом деле речь идет о гораздо большем количестве.
В то время СССР боролся не только с людьми, но и с библиотеками, культурными ценностями — всем, что является доказательством и носителем информации и культуры.
Украина выражает соболезнования и оказывает неизменную поддержку, призывая мир присоединиться к признанию преступления депортации геноцидом крымскотатарского народа.
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