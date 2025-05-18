Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымскотатарского народа. Что важно понимать, это уже 81 годовщина депортации крымскотатарского народа 1944 года.

Еще один важный день в истории Украины

Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 в 3 часа утра и продолжалась до начала июня.

Именно тогда в мирные дома крымских татар ворвались солдаты и оперативники НКВД.

Поскольку в тот период большинство мужчин были на фронте — женщин, детей и пожилых людей насильно заставили покинуть свои дома, дав на сборы считанные минуты.

Жестоко и без объяснений крымских татар загнали в товарные вагоны, чтобы отвезти их за тысячи километров от Родины. Этот ужас 81 год назад превратился в реальность представителей коренного народа Украины. Эти события стали историей, которую мы не имеем права забыть. Поделиться

Что также важно понимать, иго "спецпереселенцев" на территории тогдашней Узбекской ССР и на Урале предполагало постоянный надзор репрессивных советских структур и принудительный физический труд.

Их также морили голодом. Крымские татары страдали от многочисленных болезней, отсутствия одежды и обуви. Поделиться

По официальным данным НКВД, только за первые полтора года депортации погибло почти 30 000 крымских татар, однако на самом деле речь идет о гораздо большем количестве.

В то время СССР боролся не только с людьми, но и с библиотеками, культурными ценностями — всем, что является доказательством и носителем информации и культуры.

Стояла задача уничтожить народ. Которому была уготована судьба выжить, вернуться и снова столкнуться с оккупацией. Поделиться

Украина выражает соболезнования и оказывает неизменную поддержку, призывая мир присоединиться к признанию преступления депортации геноцидом крымскотатарского народа.