"Ми розчаровані". Гурт Within Temptation звернувся до усіх українців

Культовий нідерландський метал-гурт Within Temptation уже багато років підтримує український народ, який страждає від російської агресії. Вони не змогли приховати своїх емоцій, коли дізналися, що США заблокували усю військову допомогу для України.
Головні тези:
- Within Temptation шоковані та розчаровані через відмову США надавати військову допомогу Україні.
- Гурт закликає фанатів донатити та підтримувати благодійні організації UNITED24 та Ukraine Aid Op.
Within Temptation продовжує допомагати України
З заявою з цього приводу виступила лідерка гурту Шарон ден Адель, яка у 2024 році приїжджала до Києва.
Співачка оприлюднила нове відео на сторінці гурту в Instagram, під час якого попросила фанатів не забувати донатити на українські організації UNITED24 та Ukraine Aid Op.
За словами зірки, таким чином світ може підтримати українців, які потребують допомоги.
Варто також нагадати, що 27 березня 2022 року гурт участь у благодійному онлайн-марафоні "Save Ukraine", де була виконана акустична версія пісні "The whole world is watching".
Ба більше, артисти присвятили свою композицію "Raise Your Banner" Україні та часто на своїх концертах піднімають український стяг.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-