"Ми розчаровані". Гурт Within Temptation звернувся до усіх українців
Категорія
Культура
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"Ми розчаровані". Гурт Within Temptation звернувся до усіх українців

Within Temptation продовжує допомагати України

Культовий нідерландський метал-гурт Within Temptation уже багато років підтримує український народ, який страждає від російської агресії. Вони не змогли приховати своїх емоцій, коли дізналися, що США заблокували усю військову допомогу для України.

Головні тези:

  • Within Temptation шоковані та розчаровані через відмову США надавати військову допомогу Україні.
  • Гурт закликає фанатів донатити та підтримувати благодійні організації UNITED24 та Ukraine Aid Op.

Within Temptation продовжує допомагати України

З заявою з цього приводу виступила лідерка гурту Шарон ден Адель, яка у 2024 році приїжджала до Києва.

Співачка оприлюднила нове відео на сторінці гурту в Instagram, під час якого попросила фанатів не забувати донатити на українські організації UNITED24 та Ukraine Aid Op.

За словами зірки, таким чином світ може підтримати українців, які потребують допомоги.

Ми відчули себе безсилими. Нам стало сумно. Ми розчаровані через те, що Америка відмовилася від своєї підтримки України. Але є речі, які ми можемо зробити. І це пожертвування цим двом організаціям. Вони спрямують гроші туди, де це найбільше потрібно.

Шарон ден Адель

Шарон ден Адель

Фронтвумен Within Temptation

Варто також нагадати, що 27 березня 2022 року гурт участь у благодійному онлайн-марафоні "Save Ukraine", де була виконана акустична версія пісні "The whole world is watching".

Ба більше, артисти присвятили свою композицію "Raise Your Banner" Україні та часто на своїх концертах піднімають український стяг.

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