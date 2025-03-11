"Мы разочарованы". Группа Within Temptation обратилась ко всем украинцам

Культовая нидерландская металл-группа Within Temptation уже много лет поддерживает украинский народ, страдающий от российской агрессии. Они не смогли скрыть свои эмоции, когда узнали, что США заблокировали всю военную помощь для Украины.

Within Temptation продолжает помогать Украине

С заявлением по этому поводу выступила лидер группы Шарон ден Адель, которая в 2024 году приезжала в Киев.

Певица обнародовала новое видео на странице группы в Instagram, во время которого попросила фанатов не забывать донатить и поддерживать украинские организации UNITED24 и Ukraine Aid Op.

По словам звезды, таким образом мир может поддержать украинцев, нуждающихся в помощи.

Мы почувствовали себя бессильными. Нам стало грустно. Мы разочарованы из-за того, что Америка отказалась от своей поддержки Украины. Но есть вещи, которые мы можем сделать. И это пожертвование этим двум организациям. Они направят деньги туда, где это больше всего нужно. Шарон ден Адель Фронтвумен Within Temptation

Следует также напомнить, что 27 марта 2022 года группа приняла участие в благотворительном онлайн-марафоне "Save Ukraine", где была исполнена акустическая версия песни "The whole world is watching".