"Ми вдячні РФ за цю операцію". Сергій Флеш висміяв наліт "Ланцетів" на Київ

Радник Міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов детально проаналізував неочікуваний наліт російських “Ленцетів” на Київ та пояснив, навіщо ворогу була потрібна чергова шоу-атака.

Наліт “Ланцетів” на Київ був лише шоу для Путіна та росіян

Оскільки українська ППО демонструє дедалі кращі результати під час відбиття атак РФ, російські чиновники вирішили влаштувати масовану атаку дронів на столицю Україну.

Мета у ворога була доволі простою — вразити диктатора Путіна та росіян уламками “Ланцета” у центрі Києві.

Враховуючи те, що хайп навколо “Ланцета” у Росії вже не такий шалений, і виробникам був потрібен якась гарна історія для нових закупівель.

З цією метою вони запускають на Київ..... 40 «Ланцетів». Уявіть собі, наш ворог витрачає 40 дорогих виробів, які призначені для інших завдань, лише для показухи. До «Ланцетів» додають «Шахеди» з фрагментами «Ланцетів», і вранці вся ця зграя вилітає на Київ. Сергій “Флеш” Бескрестнов Радник Міністра оборони України

Що важливо розуміти, імовірність того, що звичайний російський “Ланцет” долетить 200 км до Києва — нуль.

Враховуючи це, росіяни вирішили зняти бойову частину та поставити додатковий акумулятор замість бойової частини. Акумулятори замінюють на дорогі батареї нової технології.

Ворог чудово розумів, що жодної шкоди від цієї атаки не буде, однак і мета була інша — винятково шоу.

Наші відомства добре попрацювали, і до Києва з зграї якимось дивом дісталися кілька одиниць, які, звісно, ніякої шкоди не завдали, але уламок на Майдан все-таки занесли. Ми вдячні РФ за цю операцію, тому що: