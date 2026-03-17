"Ми вдячні РФ за цю операцію". Сергій Флеш висміяв наліт "Ланцетів" на Київ

Радник Міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов детально проаналізував неочікуваний наліт російських “Ленцетів” на Київ та пояснив, навіщо ворогу була потрібна чергова шоу-атака.
Головні тези:
- “Ланцет” — це засіб ближнього фронтового ураження.
- Україна отримала можливість дослідити електроніку збитих дронів.
Наліт “Ланцетів” на Київ був лише шоу для Путіна та росіян
Оскільки українська ППО демонструє дедалі кращі результати під час відбиття атак РФ, російські чиновники вирішили влаштувати масовану атаку дронів на столицю Україну.
Мета у ворога була доволі простою — вразити диктатора Путіна та росіян уламками “Ланцета” у центрі Києві.
Враховуючи те, що хайп навколо “Ланцета” у Росії вже не такий шалений, і виробникам був потрібен якась гарна історія для нових закупівель.
Що важливо розуміти, імовірність того, що звичайний російський “Ланцет” долетить 200 км до Києва — нуль.
Враховуючи це, росіяни вирішили зняти бойову частину та поставити додатковий акумулятор замість бойової частини. Акумулятори замінюють на дорогі батареї нової технології.
Ворог чудово розумів, що жодної шкоди від цієї атаки не буде, однак і мета була інша — винятково шоу.
Ці 40 “Ланцетів” могли накоїти лиха, атакуючи нашу техніку та людей на фронтах або підстанції. Ланцет на фронті — це точна зброя;
Ми ще раз відпрацювали тактику виявлення та протидії малим повітряним цілям;
Маємо можливість дослідити електроніку збитих “Ланцетів”.
