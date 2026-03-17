"Мы благодарны РФ за эту операцию". Сергей Флеш высмеял налет "Ланцетов" на Киев

Советник Министра обороны Украины Сергей “Флеш” Бескрестнов детально проанализировал неожиданный налет российских “Ленцетов” на Киев и объяснил, зачем враг устроил очередную шоу-атаку.
Главные тезисы
- "Ланцет" — это средство ближнего фронтового поражения.
- Украина получила возможность исследовать электронику сбитых дронов.
Налет "Ланцетов" на Киев был только шоу для Путина и россиян
Поскольку украинская ПВО демонстрирует все лучшие результаты во время отражении атак РФ, российские чиновники решили устроить массированную атаку дронов на столицу Украины.
Цель у врага была простой — потешить диктатора Путина и россиян обломками "Ланцета" в центре Киеве.
Учитывая то, что хайп вокруг "Ланцета" в России уже не такой безумный, и производителям нужна была какая-то хорошая история для новых закупок.
Что важно понимать, вероятность того, что обычный российский “Ланцет” долетит 200 км до Киева — нулевая.
Учитывая это, россияне решили снять боевую часть и установить дополнительный аккумулятор вместо боевой части. Аккумуляторы заменяют дорогими батареями новой технологии.
Враг прекрасно понимал, что никакого вреда от этой атаки не будет, однако и цель была другая — исключительно шоу.
Эти 40 "Ланцетов" могли натворить беды, атакуя нашу технику и людей на фронте или подстанции. “Ланцет” на фронте — это точное оружие;
Мы еще раз отработали тактику обнаружения и противодействия малым воздушным целям;
Есть возможность исследовать электронику сбитых "Ланцетов".
