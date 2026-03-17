"Мы благодарны РФ за эту операцию". Сергей Флеш высмеял налет "Ланцетов" на Киев
Налет "Ланцетов" на Киев был только шоу для Путина и россиян
Источник:  online.ua

Советник Министра обороны Украины Сергей “Флеш” Бескрестнов детально проанализировал неожиданный налет российских “Ленцетов” на Киев и объяснил, зачем враг устроил очередную шоу-атаку.

Главные тезисы

  • "Ланцет" — это средство ближнего фронтового поражения.
  • Украина получила возможность исследовать электронику сбитых дронов.

Поскольку украинская ПВО демонстрирует все лучшие результаты во время отражении атак РФ, российские чиновники решили устроить массированную атаку дронов на столицу Украины.

Цель у врага была простой — потешить диктатора Путина и россиян обломками "Ланцета" в центре Киеве.

Учитывая то, что хайп вокруг "Ланцета" в России уже не такой безумный, и производителям нужна была какая-то хорошая история для новых закупок.

С этой целью они запускают на Киев..... 40 «Ланцетов». Представьте, наш враг тратит 40 дорогих изделий, предназначенных для других задач, только для показухи. В «Ланцеты» добавляют «Шахеды» с фрагментами «Ланцетов», и утром вся эта стая вылетает на Киев.

Сергей "Флэш" Бескрестнов

Советник Министра обороны Украины

Что важно понимать, вероятность того, что обычный российский “Ланцет” долетит 200 км до Киева — нулевая.

Учитывая это, россияне решили снять боевую часть и установить дополнительный аккумулятор вместо боевой части. Аккумуляторы заменяют дорогими батареями новой технологии.

Враг прекрасно понимал, что никакого вреда от этой атаки не будет, однако и цель была другая — исключительно шоу.

Наши ведомства хорошо поработали, и в Киев из стаи каким-то чудом добрались несколько единиц, которые, конечно, никакого вреда не нанесли, но обломок на Майдан все-таки занесли. Мы благодарны РФ за эту операцию, потому что:

  • Эти 40 "Ланцетов" могли натворить беды, атакуя нашу технику и людей на фронте или подстанции. “Ланцет” на фронте — это точное оружие;

  • Мы еще раз отработали тактику обнаружения и противодействия малым воздушным целям;

  • Есть возможность исследовать электронику сбитых "Ланцетов".

