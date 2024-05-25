Ми знищимо всі ваші позиції. США пригрозили армії РФ в Україні
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Політика
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Ми знищимо всі ваші позиції. США пригрозили армії РФ в Україні

Джо Байден
Джерело:  The Guardian

За словами шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, офіційний Вашингтон під час непублічних переговорів з Москвою пригрозив знищити усі сили росіян в Україні, якщо диктатор Володимир Путіна наважиться використати ядерну зброю.

Команда Байдена залякала Кремль після нових ядерних погроз Путіна

На тлі відсутності значних успіхів на українському фронті та надання нової масштабної допомоги для ЗСУ з боку союзників Києва, зокрема й США, нелегітимний президент РФ знову згадав про ядерну зброю як метод шантажу.

Радослав Сікорський заявив, що він скептично ставиться до нових погроз Москви застосувати ядерну зброю.

За словами дипломата, ймовірність такого розвитку подій вкрай низька, адже Білий дім уже попередив Кремль про фатальні наслідки такого рішення.

Американці сказали росіянам: “якщо ви застосуєте ядерну зброю, навіть якщо вона нікого не вб'є, то ми вразимо всі ваші позиції в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усіх”.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Шеф польської дипломатії також додав, що офіційна Варшава підтримує право України на завдання ударів по військових цілях всередині РФ.

НАТО також хоче, щоб Україні дозволили бити по РФ західною зброєю

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг почав наполягати на тому, щоб союзники блоку, які постачають свою зброю Україні, нарешті розглянули питання скасування заборони на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії.

Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні, — заявив Столтенберг.

За його словами, це буде вкрай важливе для ЗСУ рішення, особливо на тлі нового наступу РФ на Харківщину.

Єнс Столтенберг додав, що союзники Києва повинні зробити все можливе, щоб Україна мала всі можливі інструменти для самозахисту.

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