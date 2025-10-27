Міцелій шиїтаке замінить рідкісноземельні метали — науковці знайшли альтернативу для створення мемристорів

Вчені з Університету штату Огайо знайшли незвичайну альтернативу рідкісноземельним металам, які використовуються для створення нейроморфних чіпів.
Головні тези:
- Міцелій шиїтаке може замінити рідкісноземельні метали в створенні нейроморфних чіпів.
- Грибниця шиїтаке виявилася придатною для створення працюючих мемристорів, стійких до зневоднення і радіації.
- Дослідження показали, що грибний мемристор з міцелію працює як оперативна пам'ять із високою частотою та точністю.
Міцелій шиїтаке замінить рідкісноземельні метали
Замість дорогих і важковидобувних матеріалів вони запропонували використовувати грибницю шиїтаке, і вже створили на її основі працюючі мемристори, стійкі до зневоднення і радіації.
Мемристори — пристрої, які запам'ятовують попередні стани ланцюга, вони вважаються ключовими елементами нейроморфних систем. Але їхнє виробництво вимагає рідкісних матеріалів і складних технологій, що гальмує розвиток напряму.
Дослідники з Огайо показали, що міцелій грибів шиїтаке може стати дешевою та екологічною заміною. Грибниця має природну провідність і здатна до адаптивної електричної активності, схожої на нейронні імпульси.
Вчені висушили і повторно зволожили міцелій, щоб домогтися стабільних властивостей, і протестували його в лабораторії за різних напруг і частот.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-