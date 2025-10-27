Міцелій шиїтаке замінить рідкісноземельні метали — науковці знайшли альтернативу для створення мемристорів
Наука та медицина
Міцелій шиїтаке замінить рідкісноземельні метали — науковці знайшли альтернативу для створення мемристорів

шиїтаке
Вчені з Університету штату Огайо знайшли незвичайну альтернативу рідкісноземельним металам, які використовуються для створення нейроморфних чіпів.

  • Міцелій шиїтаке може замінити рідкісноземельні метали в створенні нейроморфних чіпів.
  • Грибниця шиїтаке виявилася придатною для створення працюючих мемристорів, стійких до зневоднення і радіації.
  • Дослідження показали, що грибний мемристор з міцелію працює як оперативна пам'ять із високою частотою та точністю.

Міцелій шиїтаке замінить рідкісноземельні метали

Замість дорогих і важковидобувних матеріалів вони запропонували використовувати грибницю шиїтаке, і вже створили на її основі працюючі мемристори, стійкі до зневоднення і радіації.

Нейроморфні процесори розробляються як спроба відтворити принципи роботи людського мозку з його ефективністю, гнучкістю і паралельним опрацюванням даних.

Мемристори — пристрої, які запам'ятовують попередні стани ланцюга, вони вважаються ключовими елементами нейроморфних систем. Але їхнє виробництво вимагає рідкісних матеріалів і складних технологій, що гальмує розвиток напряму.

Дослідники з Огайо показали, що міцелій грибів шиїтаке може стати дешевою та екологічною заміною. Грибниця має природну провідність і здатна до адаптивної електричної активності, схожої на нейронні імпульси.

Вчені висушили і повторно зволожили міцелій, щоб домогтися стабільних властивостей, і протестували його в лабораторії за різних напруг і частот.

Результат виявився вражаючим — грибний мемристор працював як оперативна пам'ять із частотою до 5850 Гц і точністю близько 90%. Крім того, такі компоненти виявилися стійкими до радіації та зневоднення, що може бути корисно, якщо такі системи використовуватимуть у космосі.

