Життя з чипом у мозку. Перший пацієнт Neuralink ділиться своїми враженнями
Категорія
Технології
Дата публікації

Життя з чипом у мозку. Перший пацієнт Neuralink ділиться своїми враженнями

Пацієнт з чипом Neuralink розповів про зміни у своєму житті
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Джерело:  The Guardian

Рік тому компанія американського мільярдера Ілона Маска офіційно підтвердила, що змогла вживити перший імплант Neuralink у мозок людини. Пацієнтом став 30-річний чоловік Ноланд Арбо, який вирішив розповісти журналістам, як змінилося його життя.

Головні тези:

  • Завдяки чипу Neuralink Ноланд може керувати комп'ютером за допомогою сили думки.
  • Імплант може стати не лише допомогою для людей з інвалідністю, а й інструментом для покращення когнітивних можливостей та спілкування через нейроінтерфейс.

Пацієнт з чипом Neuralink розповів про зміни у своєму житті

За словами Ноланда Арбо, нараз він може керувати комп’ютером, використовуючи лише силу свого розуму.

Що важливо розуміти, 8 років тому чоловік отримав травму під час роботи у літньому таборі: під час купання в озері друг випадково вдарив його у голову, коли вони разом стрибали у воду.

Це призвело до пошкодження спинного мозку, а Ноланд втратив рухливість нижче шиї.

Мій мозок — це остання частина мене, над якою я справді відчуваю контроль, — наголосив чоловік.

Ноланд Арбо розповідає, що за допомогою думки може рухати курсор на екрані, набирати повідомлення та навіть змагатися у відеоіграх.

У майбутньому чип може допомагати не лише людям з інвалідністю, а й стати інструментом покращення когнітивних можливостей, підключення до цифрових систем та навіть обміну думками між людьми через нейроінтерфейс.

Однак є низка етичних питань, які викликає використання цієї технології. Наприклад, Ноланд зауважує, що зчитування та передача мозкових сигналів може призвести до можливого несанкціонованого доступу до особистої інформації.

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