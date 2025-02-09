Життя з чипом у мозку. Перший пацієнт Neuralink ділиться своїми враженнями

Рік тому компанія американського мільярдера Ілона Маска офіційно підтвердила, що змогла вживити перший імплант Neuralink у мозок людини. Пацієнтом став 30-річний чоловік Ноланд Арбо, який вирішив розповісти журналістам, як змінилося його життя.
Головні тези:
- Завдяки чипу Neuralink Ноланд може керувати комп'ютером за допомогою сили думки.
- Імплант може стати не лише допомогою для людей з інвалідністю, а й інструментом для покращення когнітивних можливостей та спілкування через нейроінтерфейс.
Пацієнт з чипом Neuralink розповів про зміни у своєму житті
За словами Ноланда Арбо, нараз він може керувати комп’ютером, використовуючи лише силу свого розуму.
Що важливо розуміти, 8 років тому чоловік отримав травму під час роботи у літньому таборі: під час купання в озері друг випадково вдарив його у голову, коли вони разом стрибали у воду.
Це призвело до пошкодження спинного мозку, а Ноланд втратив рухливість нижче шиї.
Ноланд Арбо розповідає, що за допомогою думки може рухати курсор на екрані, набирати повідомлення та навіть змагатися у відеоіграх.
У майбутньому чип може допомагати не лише людям з інвалідністю, а й стати інструментом покращення когнітивних можливостей, підключення до цифрових систем та навіть обміну думками між людьми через нейроінтерфейс.
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