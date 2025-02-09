Жизнь с чипом в мозге. Первый пациент Neuralink делится своими впечатлениями

Год назад компания американского миллиардера Илона Маска официально подтвердила, что смогла вживить первый имплант Neuralink в мозг человека. Пациентом стал 30-летний мужчина Ноланд Арбо. Он уже рассказал журналистам, как изменилась его жизнь.
Главные тезисы
- Благодаря чипу Neuralink Ноланд может управлять компьютером с помощью силы мысли.
- Имплант может оказаться не только помощью для людей с инвалидностью, но и инструментом для улучшения когнитивных возможностей и общения через нейроинтерфейс.
Пациент с чипом Neuralink рассказал об изменениях в своей жизни
По словам Ноланда Арбо, сейчас он может управлять компьютером, используя лишь силу своего ума.
Что важно понимать, 8 лет назад мужчина получил травму во время работы в летнем лагере: во время купания в озере друг случайно ударил его в голову, когда они вместе прыгали в воду.
Это привело к повреждению спинного мозга, а Ноланд потерял подвижность ниже шеи.
Ноланд Арбо рассказывает, что с помощью мысли может двигать курсор на экране, набирать сообщения и даже соревноваться в видеоиграх.
В будущем чип может помогать не только людям с инвалидностью, но и стать инструментом улучшения когнитивных возможностей, подключения к цифровым системам и даже обмена мнениями между людьми через нейроинтерфейс.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-