Жизнь с чипом в мозге. Первый пациент Neuralink делится своими впечатлениями

Год назад компания американского миллиардера Илона Маска официально подтвердила, что смогла вживить первый имплант Neuralink в мозг человека. Пациентом стал 30-летний мужчина Ноланд Арбо. Он уже рассказал журналистам, как изменилась его жизнь.

Пациент с чипом Neuralink рассказал об изменениях в своей жизни

По словам Ноланда Арбо, сейчас он может управлять компьютером, используя лишь силу своего ума.

Что важно понимать, 8 лет назад мужчина получил травму во время работы в летнем лагере: во время купания в озере друг случайно ударил его в голову, когда они вместе прыгали в воду.

Это привело к повреждению спинного мозга, а Ноланд потерял подвижность ниже шеи.

Мой мозг — это последняя часть меня, над которой я действительно чувствую контроль, — подчеркнул мужчина. Поделиться

Ноланд Арбо рассказывает, что с помощью мысли может двигать курсор на экране, набирать сообщения и даже соревноваться в видеоиграх.

В будущем чип может помогать не только людям с инвалидностью, но и стать инструментом улучшения когнитивных возможностей, подключения к цифровым системам и даже обмена мнениями между людьми через нейроинтерфейс.