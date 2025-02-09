Жизнь с чипом в мозге. Первый пациент Neuralink делится своими впечатлениями
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Технологии
Дата публикации

Жизнь с чипом в мозге. Первый пациент Neuralink делится своими впечатлениями

Пациент с чипом Neuralink рассказал об изменениях в своей жизни
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Источник:  The Guardian

Год назад компания американского миллиардера Илона Маска официально подтвердила, что смогла вживить первый имплант Neuralink в мозг человека. Пациентом стал 30-летний мужчина Ноланд Арбо. Он уже рассказал журналистам, как изменилась его жизнь.

Главные тезисы

  • Благодаря чипу Neuralink Ноланд может управлять компьютером с помощью силы мысли.
  • Имплант может оказаться не только помощью для людей с инвалидностью, но и инструментом для улучшения когнитивных возможностей и общения через нейроинтерфейс.

Пациент с чипом Neuralink рассказал об изменениях в своей жизни

По словам Ноланда Арбо, сейчас он может управлять компьютером, используя лишь силу своего ума.

Что важно понимать, 8 лет назад мужчина получил травму во время работы в летнем лагере: во время купания в озере друг случайно ударил его в голову, когда они вместе прыгали в воду.

Это привело к повреждению спинного мозга, а Ноланд потерял подвижность ниже шеи.

Мой мозг — это последняя часть меня, над которой я действительно чувствую контроль, — подчеркнул мужчина.

Ноланд Арбо рассказывает, что с помощью мысли может двигать курсор на экране, набирать сообщения и даже соревноваться в видеоиграх.

В будущем чип может помогать не только людям с инвалидностью, но и стать инструментом улучшения когнитивных возможностей, подключения к цифровым системам и даже обмена мнениями между людьми через нейроинтерфейс.

Однако существует ряд этических вопросов. К примеру, Ноланд отмечает, что считывание и передача мозговых сигналов может привести к возможному несанкционированному доступу к личной информации.

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