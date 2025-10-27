Мицелий шиитаке заменит редкоземельные металлы — ученые нашли альтернативу для создания мемристоров

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили необычную альтернативу редкоземельным металлам, которые используются для создания нейроморфных чипов.
Главные тезисы
- Мицелий шиитаке может заменить редкоземельные металлы в создании нейроморфных чипов, предложив более доступную и экологическую альтернативу.
- Грибная мемристорная технология на основе мицелия грибов шиитаке обладает высокой частотой и точностью оперативной памяти, а также устойчива к радиации и обезвоживанию.
- Нейроморфные чипы, разрабатываемые на основе грибницы шиитаке, позволяют воспроизводить принципы работы человеческого мозга с его эффективностью, гибкостью и параллельной обработкой данных.
Мицелий шиитаке заменит редкоземельные металлы
Вместо дорогих и труднодобывающих материалов они предложили использовать грибницу шиитаке, и уже создали на ее основе работающие мемристоры, устойчивые к обезвоживанию и радиации.
Мемристоры — устройства, запоминающие предыдущие состояния цепи, они считаются ключевыми элементами нейроморфных систем. Но их производство требует редких материалов и сложных технологий, тормозящих развитие направления.
Исследователи из Огайо показали, что мицелий грибов шиитаке может стать дешевой и экологической заменой. Грибница обладает естественной проводимостью и способна к адаптивной электрической активности, похожей на нейронные импульсы.
Ученые высушили и повторно увлажнили мицелий, чтобы добиться стабильных свойств, и протестировали его в лаборатории при различных напряжениях и частотах.
