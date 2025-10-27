Мицелий шиитаке заменит редкоземельные металлы — ученые нашли альтернативу для создания мемристоров

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили необычную альтернативу редкоземельным металлам, которые используются для создания нейроморфных чипов.

Мицелий шиитаке заменит редкоземельные металлы

Вместо дорогих и труднодобывающих материалов они предложили использовать грибницу шиитаке, и уже создали на ее основе работающие мемристоры, устойчивые к обезвоживанию и радиации.

Нейроморфные процессоры разрабатываются как попытка воспроизвести принципы работы человеческого мозга с его эффективностью, гибкостью и параллельной проработкой данных. Поделиться

Мемристоры — устройства, запоминающие предыдущие состояния цепи, они считаются ключевыми элементами нейроморфных систем. Но их производство требует редких материалов и сложных технологий, тормозящих развитие направления.

Исследователи из Огайо показали, что мицелий грибов шиитаке может стать дешевой и экологической заменой. Грибница обладает естественной проводимостью и способна к адаптивной электрической активности, похожей на нейронные импульсы.

Ученые высушили и повторно увлажнили мицелий, чтобы добиться стабильных свойств, и протестировали его в лаборатории при различных напряжениях и частотах.