Мицелий шиитаке заменит редкоземельные металлы — ученые нашли альтернативу для создания мемристоров
Наука и медицина
Дата публикации

Мицелий шиитаке заменит редкоземельные металлы — ученые нашли альтернативу для создания мемристоров

шиитаке
Источник:  online.ua

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили необычную альтернативу редкоземельным металлам, которые используются для создания нейроморфных чипов.

Главные тезисы

  • Мицелий шиитаке может заменить редкоземельные металлы в создании нейроморфных чипов, предложив более доступную и экологическую альтернативу.
  • Грибная мемристорная технология на основе мицелия грибов шиитаке обладает высокой частотой и точностью оперативной памяти, а также устойчива к радиации и обезвоживанию.
  • Нейроморфные чипы, разрабатываемые на основе грибницы шиитаке, позволяют воспроизводить принципы работы человеческого мозга с его эффективностью, гибкостью и параллельной обработкой данных.

Мицелий шиитаке заменит редкоземельные металлы

Вместо дорогих и труднодобывающих материалов они предложили использовать грибницу шиитаке, и уже создали на ее основе работающие мемристоры, устойчивые к обезвоживанию и радиации.

Нейроморфные процессоры разрабатываются как попытка воспроизвести принципы работы человеческого мозга с его эффективностью, гибкостью и параллельной проработкой данных.

Мемристоры — устройства, запоминающие предыдущие состояния цепи, они считаются ключевыми элементами нейроморфных систем. Но их производство требует редких материалов и сложных технологий, тормозящих развитие направления.

Исследователи из Огайо показали, что мицелий грибов шиитаке может стать дешевой и экологической заменой. Грибница обладает естественной проводимостью и способна к адаптивной электрической активности, похожей на нейронные импульсы.

Ученые высушили и повторно увлажнили мицелий, чтобы добиться стабильных свойств, и протестировали его в лаборатории при различных напряжениях и частотах.

Результат оказался поразительным — грибной мемристор работал как оперативная память с частотой до 5850 Гц и точностью около 90%. Кроме того, такие компоненты оказались устойчивы к радиации и обезвоживанию, что может быть полезно, если такие системы будут использоваться в космосе.

