Microsoft готує нову революцію на ринку праці

У корпорації Microsoft зізналися журналістам, що їхня команда прагне до "справжньої самодостатності" в галузі штучного інтелекту. Йдеться про створення власних моделей та скорочення залежності від OpenAI, які нібито зможуть здійснити революцію на ринку праці.
Головні тези:
- Автоматизація може статися вже протягом наступних 12–18 місяців.
- Прогнозується, що в найближчі 2-3 роки ШІ-агенти навчаться координувати свою роботу у межах великих організацій.
Що відомо про плани Microsoft
З заявою з цього приводу виступив керівник відділу штучного інтелекту компанії Microsoft Мустафа Сулейман.
За словами Сулеймана, це може статися протягом наступних 12–18 місяців.
Він також озвучив прогноз, що в найближчі 2-3 роки ці ШІ-агенти навчаться ліпше координувати свою роботу в рамках робочих процесів великих організацій.
Ба більше, стверджується, що ШІ-інструменти також зможуть вчитися і вдосконалюватися з часом, а їх дії будуть все більш автономними.
