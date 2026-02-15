Microsoft готує нову революцію на ринку праці
Microsoft готує нову революцію на ринку праці

Що відомо про плани Microsoft
Джерело:  The Financial Times

У корпорації Microsoft зізналися журналістам, що їхня команда прагне до "справжньої самодостатності" в галузі штучного інтелекту. Йдеться про створення власних моделей та скорочення залежності від OpenAI, які нібито зможуть здійснити революцію на ринку праці.

Головні тези:

  • Автоматизація може статися вже протягом наступних 12–18 місяців.
  • Прогнозується, що в найближчі 2-3 роки ШІ-агенти навчаться  координувати свою роботу у межах великих організацій.

Що відомо про плани Microsoft

З заявою з цього приводу виступив керівник відділу штучного інтелекту компанії Microsoft Мустафа Сулейман.

Робота білих комірців, коли ви сидите за комп'ютером, будь то юрист, бухгалтер, менеджер проектів або маркетолог — більшість цих завдань буде повністю автоматизовано за допомогою ШІ.

За словами Сулеймана, це може статися протягом наступних 12–18 місяців.

Він також озвучив прогноз, що в найближчі 2-3 роки ці ШІ-агенти навчаться ліпше координувати свою роботу в рамках робочих процесів великих організацій.

Ба більше, стверджується, що ШІ-інструменти також зможуть вчитися і вдосконалюватися з часом, а їх дії будуть все більш автономними.

Створення нової моделі буде схоже на створення подкасту або написання блогу. Буде можливо розробити ШІ, який відповідатиме вашим вимогам для кожної інституційної організації та людини на планеті, — заявив Сулейман.

