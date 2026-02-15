Microsoft готує нову революцію на ринку праці

У корпорації Microsoft зізналися журналістам, що їхня команда прагне до "справжньої самодостатності" в галузі штучного інтелекту. Йдеться про створення власних моделей та скорочення залежності від OpenAI, які нібито зможуть здійснити революцію на ринку праці.

Що відомо про плани Microsoft

З заявою з цього приводу виступив керівник відділу штучного інтелекту компанії Microsoft Мустафа Сулейман.

Робота білих комірців, коли ви сидите за комп'ютером, будь то юрист, бухгалтер, менеджер проектів або маркетолог — більшість цих завдань буде повністю автоматизовано за допомогою ШІ.

За словами Сулеймана, це може статися протягом наступних 12–18 місяців.

Він також озвучив прогноз, що в найближчі 2-3 роки ці ШІ-агенти навчаться ліпше координувати свою роботу в рамках робочих процесів великих організацій.

Ба більше, стверджується, що ШІ-інструменти також зможуть вчитися і вдосконалюватися з часом, а їх дії будуть все більш автономними.