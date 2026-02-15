Microsoft готовит новую революцию на рынке труда

В корпорации Microsoft признались журналистам, что их команда стремится к "подлинной самодостаточности" в области искусственного интеллекта. Речь идет о создании собственных моделей и сокращении зависимости от OpenAI, которые якобы смогут совершить революцию на рынке труда.

Что известно о планах Microsoft

С заявлением на этот счет выступил руководитель отдела искусственного интеллекта компании Microsoft Мустафа Сулейман.

Работа белых воротничков, когда вы сидите за компьютером, будь то юрист, бухгалтер, менеджер проектов или маркетолог — большинство этих задач будут полностью автоматизированы с помощью ИИ. Поделиться

По словам Сулеймана, это может произойти в течение следующих 12–18 месяцев.

Он также озвучил прогноз, что в ближайшие 2-3 года эти ИИ-агенты научатся лучше координировать свою работу в рамках рабочих процессов крупных организаций.

Более того, указано, что ШИ-инструменты также смогут учиться и совершенствоваться со временем, а их действия будут все более автономными.