Microsoft вирішив "воскресити" ще одну функцію Windows
Windows 11 приємно здивує користувачів
Компанія Microsoft врешті дослухалася до багаторічних закликів своїх користувачів та повернула в Windows 11 одну з найпопулярніших функцій. Що важливо розуміти, йдеться про можливість змінювати розташування та ширину панелі завдань.

Головні тези:

  •  Звичне "перетягування" мишкою, як це було досі, більше не працює.
  • Microsoft також впровадила інші нові поліпшення.

Як повідомляє Windows Central, згадана функція була у всіх версіях Windows аж до Windows 10, однак з Windows 11 її прибрали на тлі тотальної трансформації інтерфейсу.

Користувачі вирішили не приховувати свого обурення, тому Microsoft змушена була дати задній хід.

Однак цього разу оновлення передбачає не традиційне "перетягування" мишкою — положення панелі завдань задається через налаштування системи, де можна вибрати її розташування та поведінку інтерфейсу залежно від орієнтації екрана.

Що важливо розуміти, йдеться про частину масштабнішої концепції: Windows 11 дедалі активніше повертає можливості кастомізації, які були в Windows 10, але зникли після переробки системи у 2021 році.

Окрім простого відновлення старих функцій, Microsoft також впровадила нові поліпшення. Зокрема, оновлення дозволяє налаштувати розмір меню "Пуск" і прибрати з нього все зайве: відключення непотрібних розділів значно спростили.

