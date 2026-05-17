Microsoft вирішив "воскресити" ще одну функцію Windows

Компанія Microsoft врешті дослухалася до багаторічних закликів своїх користувачів та повернула в Windows 11 одну з найпопулярніших функцій. Що важливо розуміти, йдеться про можливість змінювати розташування та ширину панелі завдань.

Windows 11 приємно здивує користувачів

Як повідомляє Windows Central, згадана функція була у всіх версіях Windows аж до Windows 10, однак з Windows 11 її прибрали на тлі тотальної трансформації інтерфейсу.

Користувачі вирішили не приховувати свого обурення, тому Microsoft змушена була дати задній хід.

Однак цього разу оновлення передбачає не традиційне "перетягування" мишкою — положення панелі завдань задається через налаштування системи, де можна вибрати її розташування та поведінку інтерфейсу залежно від орієнтації екрана.

Що важливо розуміти, йдеться про частину масштабнішої концепції: Windows 11 дедалі активніше повертає можливості кастомізації, які були в Windows 10, але зникли після переробки системи у 2021 році.