Microsoft закликає негайно видалити останнє оновлення для Windows 11

У компанії Microsoft закликають всіх користувачів Windows 11 видалити останнє велике оновлення KB5074109. За словами розробників, саме воно спровокувало масові збої в роботі системи та ключових компонентах ОС.

Як видалити оновлення KB5074109

Якщо ваш комп'ютер чи ноутбук почав працювати нестабільно, цілком можливо, причиною є саме KB5074109.

Вирішити цю проблему можна дуже просто — видаливши оновлення за кілька секунду, пише Digital Trends.

Для цього потрібно зайти в "Параметри" > "Центр оновлень Windows" > "Історія оновлень" > і видалити оновлення.

Багато користувачів Windows 11 нещодавно почали звертати увагу на те, що після встановлення оновлення додаток почав зависати, переставав закриватися або нескінченно перезавантажував повідомлення.

Ба більше, як виявилося, постійно з’являлися короткочасні чорні екрани.

Користувачі також скаржилися у мережі на некоректну роботу режиму сну і функції вимкнення/ввімкнення, скидання налаштувань робочого столу і несправність "Провідника".

Що важливо розуміти, це відбувалося настільки часто, що Microsoft просто публічно закликала до видалення оновлення, а не шукала інші варіанти вирішення проблеми.