Microsoft призывает немедленно удалить последнее обновление для Windows 11

В компании Microsoft призывают всех пользователей Windows 11 удалить последнее обновление KB5074109. По словам разработчиков, именно оно спровоцировало массовые сбои в работе системы и ключевых компонентах ОС.

Как удалить обновление KB5074109

Если ваш компьютер или ноутбук начал работать нестабильно, возможно, причиной является именно KB5074109.

Решить эту проблему можно очень просто — удалив обновление за несколько секунд, пишет Digital Trends.

Для этого необходимо зайти в "Параметры" > "Центр обновления Windows" > "История обновлений" > и удалить обновления.

Многие пользователи Windows 11 недавно начали обращать внимание на то, что после установки обновления приложение начало зависать, переставало закрываться или бесконечно перезагружало сообщение.

Более того, как оказалось, постоянно появлялись кратковременные черные экраны.

Пользователи также жаловались в сети на некорректную работу спящего режима и функции отключения/включения, сброса настроек рабочего стола и неисправность "Проводника".

Что важно понимать, это происходило настолько часто, что Microsoft просто публично призывала к удалению обновлений, а не искала другие варианты решения проблемы.