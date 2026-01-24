Microsoft призывает немедленно удалить последнее обновление для Windows 11
Microsoft призывает немедленно удалить последнее обновление для Windows 11

Как удалить обновление KB5074109
Источник:  online.ua

В компании Microsoft призывают всех пользователей Windows 11 удалить последнее обновление KB5074109. По словам разработчиков, именно оно спровоцировало массовые сбои в работе системы и ключевых компонентах ОС.

  • Обновление KB5074109 фактически делало устройство непригодным для использования.
  • Следует отметить, что его удаление лишает систему более 100 исправлений безопасности.

Как удалить обновление KB5074109

Если ваш компьютер или ноутбук начал работать нестабильно, возможно, причиной является именно KB5074109.

Решить эту проблему можно очень просто — удалив обновление за несколько секунд, пишет Digital Trends.

Для этого необходимо зайти в "Параметры" > "Центр обновления Windows" > "История обновлений" > и удалить обновления.

Многие пользователи Windows 11 недавно начали обращать внимание на то, что после установки обновления приложение начало зависать, переставало закрываться или бесконечно перезагружало сообщение.

Более того, как оказалось, постоянно появлялись кратковременные черные экраны.

Пользователи также жаловались в сети на некорректную работу спящего режима и функции отключения/включения, сброса настроек рабочего стола и неисправность "Проводника".

Что важно понимать, это происходило настолько часто, что Microsoft просто публично призывала к удалению обновлений, а не искала другие варианты решения проблемы.

Несмотря на это, Microsoft предупреждает, что это действие имеет побочный эффект: удаление патча лишает систему более 100 исправлений безопасности, включенных в январский релиз.

