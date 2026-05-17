Microsoft решил "воскресить" еще одну функцию Windows

Компания Microsoft наконец прислушалась к многолетним призывам своих пользователей и вернула в Windows 11 одну из самых популярных функций. Что важно понимать, речь идет о возможности изменять расположение и ширину панели задач.

Windows 11 приятно удивит пользователей

Как сообщает Windows Central, упомянутая функция была во всех версиях Windows вплоть до Windows 10, однако из Windows 11 ее убрали на фоне тотальной трансформации интерфейса.

Пользователи решили не скрывать своего возмущения, потому Microsoft вынуждена была дать задний ход.

Однако на этот раз обновление предполагает не традиционное "перетаскивание" мышкой — положение панели задач задается через настройки системы, где можно выбрать ее расположение и поведение интерфейса в зависимости от ориентации экрана.

Что важно понимать, речь идет о части более масштабной концепции: Windows 11 все активнее возвращает возможности кастомизации, которые были в Windows 10, но исчезли после переработки системы в 2021 году.