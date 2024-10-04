Захисник збірної України і англійського Евертона Віталій Миколенко пропустить жовтневі матчі збірної у рамках Ліги націй через травму.

Що відомо про травму Миколенка та ще одну важливу втрату збірної України перед виступами у Лізі націй

Зазначається, що за інформацією джерел, Миколенко має проблеми з литковим м’язом і не зможе виходити на поле близько 3 тижнів.

Наразі збірна України має велику кількість травмованих гравців. Серед них, зокрема, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Тарас Степаненко.

Наступний матч у рамках Ліги націй Україна має провести 11 жовтня проти Грузії. Через три дні Україна має повторно зіграти проти збірної Чехії.

Що відомо про виступи збірної України в цьогорічній Лізі націй

У вересні збірна України припустилась поразок у матчах проти Албанії та Чехії.

Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостанє оновлення складу збірної.

Збірна України з футболу опублікувала склад гравців на жовтневі матчі Ліги націй УЄФА у дивізіоні В. Півзахисник Андрій Ярмоленко потрапив до резервного списку.

До основного списку ввійшли 25 виконавців, ще 8 гравців потрапили до резервного.

Склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

До резервного списку потрапили Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Олександр Сваток ("Остін", США), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — "Шахтар" Донецьк), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир).