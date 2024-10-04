Защитник сборной Украины и английского Эвертона Виталий Миколенко пропустит октябрьские матчи сборной в рамках Лиги наций из-за травмы.
Главные тезисы
- Виталий Миколенко не сможет сыграть в октябрьских матчах сборной Украины в Лиге наций из-за травмы икроножной мышцы.
- Состав сборной Украины на матчи включает 25 исполнителей и 8 игроков в резерве из-за большого количества травмированных футболистов.
- Несмотря на сложную ситуацию с травмами, сборная готовится к важным поединкам с Грузией и Чехией в Лиге наций, нацеленная на позитивный результат.
- После поражений в сентябре от Албании и Чехии критике подверглись как игроки, так и наставник сборной Сергей Ребров за неудачный состав и результаты.
- Ожидается, что матчи Украины в Лиге наций против Грузии и Чехии станут решающими для команды в этом сезоне, напрямую влияющими на ее дальнейшую судьбу в турнире.
Что известно о травме Николенко и еще одной важной потере сборной Украины перед выступлениями в Лиге наций
Отмечается, что по информации источников, у Миколенко проблемы с икроножной мышцей и не сможет выходить на поле около 3 недель.
Сейчас у сборной Украины большое количество травмированных игроков. В их числе, в частности, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко.
Следующий матч в рамках Лиги наций Украина должна провести 11 октября против Грузии. Через три дня Украина должна сыграть против сборной Чехии.
Что известно о выступлениях сборной Украины в Лиге наций в этом году
В сентябре сборная Украины допустила поражение в матчах против Албании и Чехии.
После этих поединков наставник "сине-желтых" Сергей Ребров получил много критики за недостаточное обновление состава сборной.
Сборная Украины по футболу опубликовала состав игроков на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА в дивизионе В. Полузащитник Андрей Ярмоленко попал в резервный список.
В основной список вошли 25 исполнителей, еще 8 игроков попали в резервный.
Состав сборной Украины:
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир) , Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).
Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
В резервный список попали Дмитрий Резник ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба — "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).
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