Защитник сборной Украины и английского Эвертона Виталий Миколенко пропустит октябрьские матчи сборной в рамках Лиги наций из-за травмы.

Что известно о травме Николенко и еще одной важной потере сборной Украины перед выступлениями в Лиге наций

Отмечается, что по информации источников, у Миколенко проблемы с икроножной мышцей и не сможет выходить на поле около 3 недель.

Сейчас у сборной Украины большое количество травмированных игроков. В их числе, в частности, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко.

Следующий матч в рамках Лиги наций Украина должна провести 11 октября против Грузии. Через три дня Украина должна сыграть против сборной Чехии.

Что известно о выступлениях сборной Украины в Лиге наций в этом году

В сентябре сборная Украины допустила поражение в матчах против Албании и Чехии.

После этих поединков наставник "сине-желтых" Сергей Ребров получил много критики за недостаточное обновление состава сборной.

Сборная Украины по футболу опубликовала состав игроков на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА в дивизионе В. Полузащитник Андрей Ярмоленко попал в резервный список.

В основной список вошли 25 исполнителей, еще 8 игроков попали в резервный.

Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир) , Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

В резервный список попали Дмитрий Резник ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба — "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).