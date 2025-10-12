Мільярдери будують бункери "судного дня" — яка мета

Як вдалося дізнатися інсайдерам BBC, власник Meta Марк Цукерберг та чимало інших мільярдерів настільки сильно бояться повстання штучного інтелекту, що вже тривалий час будують для себе та своїх родин підземні бункери.

Мільярдери бояться машин, а не людей

Згідно з даними журналістів, Цукерберг розпочав будівництво свого масштабного комплексу Koolau Ranch на Гаваях ще 11 років тому.

Що важливо розуміти, йдеться про площу близько 1400 акрів, яка включає бункер з автономними запасами їжі та енергії.

Доволі цікавим є те, що мільярдер заперечує усю цю інформацію. Однак він не поспішає пояснювати придбання 11 будинків у Каліфорнії, де під землею також з'явився таємничий комплекс близько 650 квадратних метрів.

Рід Хоффман — співзасновник LinkedIn — навіть не приховує від ЗМІ, що багато мільярдерів мають так звану "страховку від апокаліпсиса".

Значна частина з них бояться не стільки Третьої світової війни, як повстання штучного інтелекту, який надто швидко розвивається.

Що цікаво, вчені з Кембриджа і Саутгемптона запевняють, що світ наразі далекий від створення справжнього штучного розуму: