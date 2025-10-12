Мільярдери будують бункери "судного дня" — яка мета
Категорія
Технології
Дата публікації

Мільярдери будують бункери "судного дня" — яка мета

Цукерберг
Джерело:  BBC

Як вдалося дізнатися інсайдерам BBC, власник Meta Марк Цукерберг та чимало інших мільярдерів настільки сильно бояться повстання штучного інтелекту, що вже тривалий час будують для себе та своїх родин підземні бункери.

Головні тези:

  • Мільярдери створюють комплекси з автономними запасами їжі та енергії.
  • Публічно говорити про це готові не всі, однак співзасновник LinkedIn наважився на відверте зізнання.

Мільярдери бояться машин, а не людей

Згідно з даними журналістів, Цукерберг розпочав будівництво свого масштабного комплексу Koolau Ranch на Гаваях ще 11 років тому.

Що важливо розуміти, йдеться про площу близько 1400 акрів, яка включає бункер з автономними запасами їжі та енергії.

Доволі цікавим є те, що мільярдер заперечує усю цю інформацію. Однак він не поспішає пояснювати придбання 11 будинків у Каліфорнії, де під землею також з'явився таємничий комплекс близько 650 квадратних метрів.

Рід Хоффман — співзасновник LinkedIn  — навіть не приховує від ЗМІ, що багато мільярдерів мають так звану "страховку від апокаліпсиса".

Значна частина з них бояться не стільки Третьої світової війни, як повстання штучного інтелекту, який надто швидко розвивається.

Що цікаво, вчені з Кембриджа і Саутгемптона запевняють, що світ наразі далекий від створення справжнього штучного розуму:

Нам потрібні фундаментальні прориви, а не просто поліпшені моделі.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Цукерберг анонсував нову цифрову революцію
Цукерберг
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Цукерберг розкрив простий секрет своєї продуктивності
Цукерберг пояснив, як організоване його життя
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Марк Цукерберг позивається до Марка Цукерберга — деталі скандалу
Марк Цукерберг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?