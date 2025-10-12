Миллиардеры строят бункеры "судного дня" — какая цель

Как удалось узнать инсайдерам BBC, владелец Meta Марк Цукерберг и многие другие миллиардеры настолько сильно боятся восстания искусственного интеллекта, что уже долгое время строят для себя и своих семей подземные бункеры.

Миллиардеры боятся машин, а не людей

Согласно данным журналистов, Цукерберг приступил к строительству своего масштабного комплекса Koolau Ranch на Гавайях еще 11 лет назад.

Что важно понимать, речь идет о площади около 1400 акров, которая включает в себя бункер с автономными запасами пищи и энергии.

Довольно интересно то, что миллиардер отрицает всю эту информацию. Однако он не спешит объяснять покупку 11 домов в Калифорнии, где под землей также появился таинственный комплекс около 650 квадратных метров.

Рид Хоффман — соучредитель LinkedIn — даже не скрывает от СМИ, что многие миллиардеры имеют так называемую "страховку от апокалипсиса".

Значительная часть из них боятся не столько Третьей мировой войны, как восстания слишком быстро развивающегося искусственного интеллекта.

Что интересно, ученые из Кембриджа и Саутгемптона уверяют, что мир пока далек от создания подлинного искусственного разума: