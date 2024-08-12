З березня 2022 року США та ЄС заборонили ввезення своїх банкнот на територію країни-агресорки, однак з того часу до Росії в обхід санкцій надійшло близько 2,3 млрд доларів і євро.

Як до Росії продовжують надходити долари і євро на тлі введених санкцій

У матеріалі видання із посиланням на дані російської митниці зазначається, що готівкові долари та євро продовжують надходити до Росії з ОАЕ та Туреччини, які відмовляються від обмежень у торгівлі з країною-агресоркою.

Підкреслюється, що Росія знайшла спосіб обходу західних санкцій, що блокують надходження доларів і євро.

У грудні 2023 року США пригрозили фінансовим установам, які співпрацюють з Росією в обході санкцій, і ввели санкції проти компаній із третіх країн.

Китайський юань обігнав долар США і став найбільш важливою іноземною валютою в Москві, хоча зберігаються значні проблеми з платежами.

Долари та євро

За словами керівника інвестиційного відділу Astra Asset Management в Росії Дмитра Польового, велика кількість росіян досі прагне мати валюту у євро і доларах для здійснення подорожей за кордон, невеликого імпорту і зберігання заощаджень.

Центральний банк Росії оперативно обмежив видачу готівкової іноземної валюти фізичним особам після вторгнення в Україну, намагаючись підтримати рубль, що слабшає.

За даними, з лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії було вивезено всього 98 млн доларів у доларових та євробанкнотах.

Однак надходження до країни валюти у євро та доларах були набагато вищими.

Найбільшим декларантом іноземної валюти була маловідома компанія Aero-Trade, яка пропонує послуги безмитної торгівлі в аеропортах та на борту літаків.

За цей період вона задекларувала близько 1,5 млрд доларів у купюрах.

Aero-Trade зареєструвала 73 постачання по 20 млн доларів або євро кожна, всі з яких були митно оформлені в московському аеропорту Домодєдово.

Постачання були описані в митних деклараціях як обмін або виторг від торгівлі на борту.

Згідно з митними записами, одну партію на 20 млн євро, оброблену Aero-Trade, було імпортовано у лютому минулого року Yves Rocher Vostok, дочірньою компанією французької косметичної групи Yves Rocher, яка досі керує десятками магазинів у Росії.

Що відомо про використання Росією незаконно завезених доларів і євро

Більше чверті з 2,27 млрд доларів у банкнотах було імпортовано банками, більша частина з них була використана як оплата за дорогоцінні метали.

Декілька російських банків отримали готівку на суму 580 млн. доларів з-за кордону в період з березня 2022 року по грудень 2023 року і експортували приблизно еквівалентні обсяги дорогоцінних металів.

Наприклад, російський кредитор Vitabank імпортував банкноти на суму 64,8 млн доларів США з турецької золототорговельної компанії Demas Kuyumculuk у 2022 та 2023 роках.

За той же період Vitabank експортував турецькій компанії золото та срібло на суму 59,5 млн доларів США.

Компанія брала участь у серії угод "готівка за золото" за участю Vitabank та двох інших російських кредиторів у період з березня 2022 року по вересень 2023 року.

Доставка банкнот з ОАЕ до Росії була єдиним рішенням, яке знайшов Demas для завершення довгострокових контрактів, підписаних до набуття чинності західними санкціями з російськими постачальниками золота.

Документи свідчать, що серед інших великих імпортерів готівки були підприємства, контрольовані державним військово-промисловим конгломератом "Ростех".