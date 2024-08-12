С марта 2022 года США и ЕС запретили ввоз своих банкнот на территорию страны-агрессорки, однако с тех пор в Россию в обход санкций поступило около 2,3 млрд долларов и евро.

Как в Россию продолжают поступать доллары и евро на фоне введенных санкций

В материале издания со ссылкой на данные российской таможни отмечается, что наличные доллары и евро продолжают поступать в Россию из ОАЭ и Турции, которые отказываются от ограничений в торговле со страной-агрессорой.

Подчеркивается, что Россия нашла способ обхода западных санкций, блокирующих поступление долларов и евро.

В декабре 2023 года США пригрозили финансовым учреждениям, сотрудничающим с Россией в обходе санкций, и ввели санкции против компаний из третьих стран.

Китайский юань обогнал доллар США и стал наиболее важной иностранной валютой в Москве, хотя сохраняются серьезные проблемы с платежами.

Доллары и евро

По словам руководителя инвестиционного отдела Astra Asset Management в России Дмитрия Полевого, большое количество россиян до сих пор стремится иметь валюту в евро и долларах для путешествий за границу, небольшого импорта и хранения сбережений.

Центральный банк России оперативно ограничил выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам после вторжения в Украину, пытаясь поддержать слабеющий рубль.

По данным, с февраля 2022 года по конец 2023 года из России было вывезено всего 98 млн долларов в долларовых и евробанкнотах.

Однако поступления в страну валюты в евро и долларах были намного выше.

Крупнейшим декларантом иностранной валюты была малоизвестная компания Aero-Trade, предлагающая услуги беспошлинной торговли в аэропортах и на борту самолетов.

За этот период она задекларировала около 1,5 млрд. долларов в купюрах.

Aero-Trade зарегистрировала 73 снабжения по 20 млн долларов или евро каждая, все из которых были таможенно оформлены в московском аэропорту Домодедово.

Поставки были описаны в таможенных декларациях как обмен или выручка от торговли на борту.

Согласно таможенным записям, одна партия на 20 млн евро, обработанная Aero-Trade, была импортирована в феврале прошлого года Yves Rocher Vostok, дочерней компанией французской косметической группы Yves Rocher, которая до сих пор руководит десятками магазинов в России.

Что известно об использовании Россией незаконно ввезенных долларов и евро

Более четверти из 2,27 млрд долларов в банкнотах было импортировано банками, большая часть из них была использована в качестве оплаты за драгоценные металлы.

Несколько российских банков получили наличные деньги на сумму 580 млн. долларов из-за рубежа в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года и экспортировали примерно эквивалентные объемы драгоценных металлов.

Например, российский кредитор Vitabank импортировал банкноты на сумму 64,8 млн. долларов США из турецкой золототорговой компании Demas Kuyumculuk в 2022 и 2023 годах.

За тот же период Vitabank экспортировал турецкой компании золото и серебро на сумму 59,5 млн. долларов США.

Компания участвовала в серии соглашений "наличные деньги за золото" с участием Vitabank и двух других российских кредиторов в период с марта 2022 года по сентябрь 2023 года.

Доставка банкнот из ОАЭ в Россию была единственным решением, нашедшим Demas для завершения долгосрочных контрактов, подписанных до вступления в силу западных санкций с российскими поставщиками золота.

Документы свидетельствуют, что среди других крупных импортеров наличных денег были предприятия, контролируемые государственным военно-промышленным конгломератом "Ростех".