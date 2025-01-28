Мільйони людей у Європі можуть загинути через аномальну спеку
Категорія
Світ
Дата публікації

Мільйони людей у Європі можуть загинути через аномальну спеку

Спека у Європі
Джерело:  The Guardian

Науковці попереджають, що вже до кінця поточного століття населення Європи може скоротитись більш ніж на 50% через аномальну спеку на континенті. 

Головні тези:

  • Вчені попереджають, що до кінця століття населення Європи може скоротитись більш ніж на 50% через аномальну спеку.
  • Аномальна спека може забирати життя від 8 тис до 80 тис людей щороку у Європі, залежно від сценарію підвищення температур.
  • Екстремальна спека призводить не лише до смертності, а й до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як серцево-судинні захворювання та погіршення психічного стану.
  • Найбільша смертність від аномальної спеки передбачається на півдні Європи, особливо в Швейцарії, Австрії, частині Німеччини та Польщі.

Європі загрожує аномальна спека

Науковці зазначають, що навіть за найоптимістичнішого сценарію підвищення температур, аномальна спека у Європі щорічно забиратиме життя близько 8 тис людей.

За найгіршого сценарію, цифра щорічних смертей від аномальної спеки у європейських країнах може сягнути до 80 тис осіб.

Дослідники підкреслюють, що це спростовує твердження, що глобальне потепління скоротить кількість смертей від холоду.

Ми хотіли перевірити це. І ми чітко показуємо, що в умовах зміни клімату ми побачимо чисте збільшення смертності, пов'язаної з температурою, — попереджає статистик з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, провідний автор дослідження П'єр Массело.

Вчені також прогнозують, що найбільша смертність від аномальної спеки буде спостерігатись на півдні Європи, особливо у Швейцарії, Австрії, а також частині південної Німеччини та Польщі.

Мільйони людей у Європі помруть від аномально високих температур
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У Норвегії, наприклад, ми можемо побачити дуже незначне покращення. Але це повністю затьмарюється масовим зростанням смертності, яке ми спостерігаємо в південних країнах, — пояснює П'єр Массело.

За оцінками науковців, у період з 2015 по 2099 рік від аномально високих температур помре щонайменше 2,3 млн людей.

Що науковці прогнозують стосовно протидії аномальній спеці

Між тим, за словами експерта з питань клімату та здоров'я з дослідницької благодійної організації Wellcome Мадлен Томсон, смертність є лише однією з небезпек, які несе із собою аномальна спека.

Екстремальна спека вбиває, але вона також викликає широкий спектр серйозних проблем зі здоров'ям. Вона пов'язана з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, викиднів і погіршенням психічного здоров'я, — наголошує дослідниця.

За словами вчених, кількість смертей від спеки буде зростати набагато швидше, ніж від холоду, особливо під час вищих температур. 

Існують також законні аргументи, що цей чистий ефект має лише обмежене значення. Якби новий препарат з серйозними побічними ефектами, які призводять до незліченних смертей, був схвалений, я навряд чи став би стверджувати, що він врятував би приблизно стільки ж життів, або що чистий ефект міг би бути навіть дещо позитивним у короткостроковій перспективі, попри велику кількість смертей, — підкреслив кліматолог з Швейцарської вищої технічної школи Цюриха Еріх Фішер.

Однак на думку науковців, люди можуть адаптуватись до високих температур.

Хороша новина полягає в тому, що ми можемо адаптуватися. Адаптація починається з відносно простих рішень — хоча вони і не безплатні — таких як встановлення кондиціонерів або створення просторів, які слугують кліматичними укриттями. Але ми також повинні звернутися до складніших рішень — таких як збільшення зелених зон у містах для пом'якшення наслідків міського теплового острова — і адаптація систем охорони здоров'я, — пояснює інженер-еколог з Університету Ллейди Віктор Реско де Діос.

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