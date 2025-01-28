Науковці попереджають, що вже до кінця поточного століття населення Європи може скоротитись більш ніж на 50% через аномальну спеку на континенті.

Європі загрожує аномальна спека

Науковці зазначають, що навіть за найоптимістичнішого сценарію підвищення температур, аномальна спека у Європі щорічно забиратиме життя близько 8 тис людей.

За найгіршого сценарію, цифра щорічних смертей від аномальної спеки у європейських країнах може сягнути до 80 тис осіб.

Дослідники підкреслюють, що це спростовує твердження, що глобальне потепління скоротить кількість смертей від холоду.

Ми хотіли перевірити це. І ми чітко показуємо, що в умовах зміни клімату ми побачимо чисте збільшення смертності, пов'язаної з температурою, — попереджає статистик з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, провідний автор дослідження П'єр Массело. Поширити

Вчені також прогнозують, що найбільша смертність від аномальної спеки буде спостерігатись на півдні Європи, особливо у Швейцарії, Австрії, а також частині південної Німеччини та Польщі.

Лісова пожежа

У Норвегії, наприклад, ми можемо побачити дуже незначне покращення. Але це повністю затьмарюється масовим зростанням смертності, яке ми спостерігаємо в південних країнах, — пояснює П'єр Массело. Поширити

За оцінками науковців, у період з 2015 по 2099 рік від аномально високих температур помре щонайменше 2,3 млн людей.

Що науковці прогнозують стосовно протидії аномальній спеці

Між тим, за словами експерта з питань клімату та здоров'я з дослідницької благодійної організації Wellcome Мадлен Томсон, смертність є лише однією з небезпек, які несе із собою аномальна спека.

Екстремальна спека вбиває, але вона також викликає широкий спектр серйозних проблем зі здоров'ям. Вона пов'язана з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, викиднів і погіршенням психічного здоров'я, — наголошує дослідниця. Поширити

За словами вчених, кількість смертей від спеки буде зростати набагато швидше, ніж від холоду, особливо під час вищих температур.

Існують також законні аргументи, що цей чистий ефект має лише обмежене значення. Якби новий препарат з серйозними побічними ефектами, які призводять до незліченних смертей, був схвалений, я навряд чи став би стверджувати, що він врятував би приблизно стільки ж життів, або що чистий ефект міг би бути навіть дещо позитивним у короткостроковій перспективі, попри велику кількість смертей, — підкреслив кліматолог з Швейцарської вищої технічної школи Цюриха Еріх Фішер. Поширити

Однак на думку науковців, люди можуть адаптуватись до високих температур.