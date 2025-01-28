Науковці попереджають, що вже до кінця поточного століття населення Європи може скоротитись більш ніж на 50% через аномальну спеку на континенті.
Головні тези:
- Вчені попереджають, що до кінця століття населення Європи може скоротитись більш ніж на 50% через аномальну спеку.
- Аномальна спека може забирати життя від 8 тис до 80 тис людей щороку у Європі, залежно від сценарію підвищення температур.
- Екстремальна спека призводить не лише до смертності, а й до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як серцево-судинні захворювання та погіршення психічного стану.
- Найбільша смертність від аномальної спеки передбачається на півдні Європи, особливо в Швейцарії, Австрії, частині Німеччини та Польщі.
Європі загрожує аномальна спека
Науковці зазначають, що навіть за найоптимістичнішого сценарію підвищення температур, аномальна спека у Європі щорічно забиратиме життя близько 8 тис людей.
За найгіршого сценарію, цифра щорічних смертей від аномальної спеки у європейських країнах може сягнути до 80 тис осіб.
Дослідники підкреслюють, що це спростовує твердження, що глобальне потепління скоротить кількість смертей від холоду.
Вчені також прогнозують, що найбільша смертність від аномальної спеки буде спостерігатись на півдні Європи, особливо у Швейцарії, Австрії, а також частині південної Німеччини та Польщі.
За оцінками науковців, у період з 2015 по 2099 рік від аномально високих температур помре щонайменше 2,3 млн людей.
Що науковці прогнозують стосовно протидії аномальній спеці
Між тим, за словами експерта з питань клімату та здоров'я з дослідницької благодійної організації Wellcome Мадлен Томсон, смертність є лише однією з небезпек, які несе із собою аномальна спека.
За словами вчених, кількість смертей від спеки буде зростати набагато швидше, ніж від холоду, особливо під час вищих температур.
Однак на думку науковців, люди можуть адаптуватись до високих температур.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-