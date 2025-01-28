Ученые предупреждают, что уже к концу текущего столетия население Европы может сократиться более чем на 50% из-за аномальной жары на континенте.

Европе грозит аномальная жара

Ученые отмечают, что даже при самом оптимистичном сценарии повышения температур, аномальная жара в Европе будет ежегодно уносить жизни около 8 тыс человек.

По наихудшему сценарию цифра ежегодных смертей от аномальной жары в европейских странах может достигнуть до 80 тыс человек.

Исследователи подчеркивают, что это опровергает утверждение о том, что глобальное потепление сократит количество смертей от холода.

Мы хотели проверить это. И мы ясно показываем, что в условиях изменения климата мы увидим чистое увеличение смертности, связанной с температурой, — предупреждает статистик из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, ведущий автор исследования Пьер Массело. Поделиться

Ученые также прогнозируют, что самая большая смертность от аномальной жары будет наблюдаться на юге Европы, особенно в Швейцарии, Австрии, а также в части южной Германии и Польши.

Лесной пожар

В Норвегии, например, мы можем увидеть очень незначительное улучшение. Но это полностью омрачается массовым ростом смертности, который мы наблюдаем в южных странах, — объясняет Пьер Массело. Поделиться

По оценкам ученых, в период с 2015 по 2099 год от аномально высоких температур умрет не менее 2,3 млн человек.

Что ученые прогнозируют относительно противодействия аномальной специи

Между тем, по словам эксперта по климату и здоровью из исследовательской благотворительной организации Wellcome Мадлен Томсон, смертность является лишь одной из опасностей, которые несет с собой аномальная жара.

Экстремальная жара убивает, но она тоже вызывает широкий спектр серьезных проблем со здоровьем. Она связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, выкидышей и ухудшением психического здоровья, — отмечает исследовательница. Поделиться

По словам ученых, количество смертей от жары будет расти гораздо быстрее, чем от холода, особенно при более высоких температурах.

Существуют также законные доводы, что этот чистый эффект имеет только ограниченное значение. Если бы новый препарат с серьезными побочными эффектами, приводящими к бесчисленным смертям, был одобрен, я вряд ли стал бы утверждать, что он спас бы примерно столько же жизней, или что чистый эффект мог быть даже несколько положительным в краткосрочной перспективе, несмотря на большое количество смертей, — подчеркнул климатолог из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Эрих Фишер. Поделиться

Однако, по мнению ученых, люди могут адаптироваться к высоким температурам.