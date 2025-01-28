Ученые предупреждают, что уже к концу текущего столетия население Европы может сократиться более чем на 50% из-за аномальной жары на континенте.
Главные тезисы
- Ученые прогнозируют, что к концу века население Европы может сократиться более чем на 50% из-за аномальной жары.
- Аномальная жара может приводить к смертям от 8 тыс до 80 тыс человек ежегодно в Европе.
- Серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечно-сосудистые заболевания и ухудшение психического состояния, могут возникнуть из-за экстремальной жары.
- Наибольшая смертность от аномальной жары ожидается на юге Европы, особенно в Швейцарии, Австрии, Германии и Польше.
- Ученые призывают к адаптации к высоким температурам через установку кондиционеров, увеличение зеленых зон в городах и адаптацию систем здравоохранения.
Европе грозит аномальная жара
Ученые отмечают, что даже при самом оптимистичном сценарии повышения температур, аномальная жара в Европе будет ежегодно уносить жизни около 8 тыс человек.
По наихудшему сценарию цифра ежегодных смертей от аномальной жары в европейских странах может достигнуть до 80 тыс человек.
Исследователи подчеркивают, что это опровергает утверждение о том, что глобальное потепление сократит количество смертей от холода.
Ученые также прогнозируют, что самая большая смертность от аномальной жары будет наблюдаться на юге Европы, особенно в Швейцарии, Австрии, а также в части южной Германии и Польши.
По оценкам ученых, в период с 2015 по 2099 год от аномально высоких температур умрет не менее 2,3 млн человек.
Что ученые прогнозируют относительно противодействия аномальной специи
Между тем, по словам эксперта по климату и здоровью из исследовательской благотворительной организации Wellcome Мадлен Томсон, смертность является лишь одной из опасностей, которые несет с собой аномальная жара.
По словам ученых, количество смертей от жары будет расти гораздо быстрее, чем от холода, особенно при более высоких температурах.
Однако, по мнению ученых, люди могут адаптироваться к высоким температурам.
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