Миллионы людей в Европе могут погибнуть из-за аномальной жары
Категория
Мир
Дата публикации

Миллионы людей в Европе могут погибнуть из-за аномальной жары

Аномальная жара
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Источник:  The Guardian

Ученые предупреждают, что уже к концу текущего столетия население Европы может сократиться более чем на 50% из-за аномальной жары на континенте.

Главные тезисы

  • Ученые прогнозируют, что к концу века население Европы может сократиться более чем на 50% из-за аномальной жары.
  • Аномальная жара может приводить к смертям от 8 тыс до 80 тыс человек ежегодно в Европе.
  • Серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечно-сосудистые заболевания и ухудшение психического состояния, могут возникнуть из-за экстремальной жары.
  • Наибольшая смертность от аномальной жары ожидается на юге Европы, особенно в Швейцарии, Австрии, Германии и Польше.
  • Ученые призывают к адаптации к высоким температурам через установку кондиционеров, увеличение зеленых зон в городах и адаптацию систем здравоохранения.

Европе грозит аномальная жара

Ученые отмечают, что даже при самом оптимистичном сценарии повышения температур, аномальная жара в Европе будет ежегодно уносить жизни около 8 тыс человек.

По наихудшему сценарию цифра ежегодных смертей от аномальной жары в европейских странах может достигнуть до 80 тыс человек.

Исследователи подчеркивают, что это опровергает утверждение о том, что глобальное потепление сократит количество смертей от холода.

Мы хотели проверить это. И мы ясно показываем, что в условиях изменения климата мы увидим чистое увеличение смертности, связанной с температурой, — предупреждает статистик из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, ведущий автор исследования Пьер Массело.

Ученые также прогнозируют, что самая большая смертность от аномальной жары будет наблюдаться на юге Европы, особенно в Швейцарии, Австрии, а также в части южной Германии и Польши.

Миллионы людей в Европе умрут от аномально высоких температур
Лесной пожар

В Норвегии, например, мы можем увидеть очень незначительное улучшение. Но это полностью омрачается массовым ростом смертности, который мы наблюдаем в южных странах, — объясняет Пьер Массело.

По оценкам ученых, в период с 2015 по 2099 год от аномально высоких температур умрет не менее 2,3 млн человек.

Что ученые прогнозируют относительно противодействия аномальной специи

Между тем, по словам эксперта по климату и здоровью из исследовательской благотворительной организации Wellcome Мадлен Томсон, смертность является лишь одной из опасностей, которые несет с собой аномальная жара.

Экстремальная жара убивает, но она тоже вызывает широкий спектр серьезных проблем со здоровьем. Она связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, выкидышей и ухудшением психического здоровья, — отмечает исследовательница.

По словам ученых, количество смертей от жары будет расти гораздо быстрее, чем от холода, особенно при более высоких температурах.

Существуют также законные доводы, что этот чистый эффект имеет только ограниченное значение. Если бы новый препарат с серьезными побочными эффектами, приводящими к бесчисленным смертям, был одобрен, я вряд ли стал бы утверждать, что он спас бы примерно столько же жизней, или что чистый эффект мог быть даже несколько положительным в краткосрочной перспективе, несмотря на большое количество смертей, — подчеркнул климатолог из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Эрих Фишер.

Однако, по мнению ученых, люди могут адаптироваться к высоким температурам.

Хорошая новость состоит в том, что мы можем адаптироваться. Адаптация начинается с относительно простых решений — хотя они и не бесплатны — таких как установка кондиционеров или создание пространств, служащих климатическими укрытиями. Но мы также должны обратиться к более сложным решениям — таким как увеличение зеленых зон в городах для смягчения последствий городского теплового острова — и адаптация систем здравоохранения, — объясняет инженер-эколог из Университета Ллейды Виктор Реско де Диос.

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