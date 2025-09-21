Мінцифри відреагувало на заяву про витік даних з "Дії"
Мінцифри відреагувало на заяву про витік даних з "Дії"

Міністерство цифрової трансформації України
21 вересня народний обранець від "Слуги народу" Олександр Федієнко заявив, що стався масштабний витік даних з "Дії". Міністерство цифрової трансформації України уже спростувало цю інформацію. 

Головні тези:

  • Розповсюджені файли є результатом фальсифікації і не походять з системи "Дія".
  • Поширення підроблених файлів є стандартною практикою чорного ринку для введення людей в оману.

Команда відомства офіційно підтвердила, що вже провела розслідування і встановила: поширені “злиті” файли — фальсифікація та не походять із систем “Дії” і не є результатом їхнього зламу чи витоку.

Що важливо розуміти, опубліковані файли — це суміш раніше відомих «зливів» з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як «свіжа» база даних.

Міністерство цифрової трансформації України наголошує: йдеться про стандартну практику чорного ринку, коли старі “зливи” освіжують підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий витік і ввести людей в оману.

Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на Дію та підрив довіри до державних сервісів.

Варто також зазначити, що “Дія” не зберігає персональних даних — система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.

