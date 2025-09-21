Минцифры отреагировало на заявление об утечке данных из "Дии"

21 сентября народный избранник от "Слуги народа" Александр Федиенко заявил, что произошла масштабная утечка данных из "Действия". Министерство цифровой трансформации Украины уже опровергло эту информацию.
Главные тезисы
- Распространенные файлы являются результатом фальсификации.
- Распространение поддельных файлов является стандартной практикой черного рынка для ввода людей в заблуждение.
Минцифры выступило со срочным заявлением
Команда ведомства официально подтвердила, что уже провела расследование и установила: распространенные "слитые" файлы — фальсификация и не происходят из систем "Дия" и не являются результатом ек взлома или утечки.
Что важно понимать, опубликованные файлы — это смесь ранее известных «сливов» из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как «свежая» база данных.
Министерство цифровой трансформации Украины отмечает: речь идет о стандартной практике черного рынка, когда старые "сливы" освежают поддельными записями, чтобы выдать их за новую массовую утечку и ввести людей в заблуждение.
Следует также отметить, что "Дия" не хранит персональные данные — система работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале.
Больше по теме
- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-