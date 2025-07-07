Маркетплейс оружия. В Украине начала работу цифровая система DOT-Chain Defence
Категория
Украина
Дата публикации

Маркетплейс оружия. В Украине начала работу цифровая система DOT-Chain Defence

Рустем Умеров
САУ
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В Украине заработала цифровая система DOT-Chain Defence, которая стремится ускорить и упростить поставки вооружения для Сил обороны.

Главные тезисы

  • Система DOT-Chain Defence ускоряет и упрощает поставки вооружения для украинских военных, обеспечивая быстроту и эффективность снабжения.
  • Военные могут самостоятельно выбирать и заказывать необходимый арсенал через цифровую систему, получая средства защиты быстро и удобно.

В Украине начала работу цифровая система DOT-Chain Defence

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам Умерова, в пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ, на что Минобороны выделило Агентству оборонных закупок миллиард гривен.

На эти средства бригады через IT-систему Государственного оператора тыла смогут заказать FPV-дроны, а вскоре и другие виды БПЛА, средства РЭБ, роботизированные комплексы.

Каждая военная часть будет иметь возможность выбирать именно то, что нужно ей для выполнения задач.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Как работает система:

  • Военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства. Также они видят сроки поставки, оставляют отзывы и получают скорые ответы.

  • Производители получают понятный механизм сотрудничества с государством и армией, а также прямую обратную связь от военных.

  • Государство видит реальные потребности фронта, принимает решения на основе данных, поддерживает развитие ОПК и внедрение инноваций.

Министр отметил, что DOT-Chain Defence — это своеобразный маркетплейс оружия, созданный для оперативного обеспечения фронта. И подчеркнул, что это "прозрачная, конкурентная и полностью цифровизированная система, разработанная на основе модели поставок питания для армии, которая уже доказала свою эффективность".

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