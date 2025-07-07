Маркетплейс оружия. В Украине начала работу цифровая система DOT-Chain Defence

В Украине заработала цифровая система DOT-Chain Defence, которая стремится ускорить и упростить поставки вооружения для Сил обороны.
Главные тезисы
- Система DOT-Chain Defence ускоряет и упрощает поставки вооружения для украинских военных, обеспечивая быстроту и эффективность снабжения.
- Военные могут самостоятельно выбирать и заказывать необходимый арсенал через цифровую систему, получая средства защиты быстро и удобно.
В Украине начала работу цифровая система DOT-Chain Defence
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По словам Умерова, в пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ, на что Минобороны выделило Агентству оборонных закупок миллиард гривен.
На эти средства бригады через IT-систему Государственного оператора тыла смогут заказать FPV-дроны, а вскоре и другие виды БПЛА, средства РЭБ, роботизированные комплексы.
Как работает система:
Военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства. Также они видят сроки поставки, оставляют отзывы и получают скорые ответы.
Производители получают понятный механизм сотрудничества с государством и армией, а также прямую обратную связь от военных.
Государство видит реальные потребности фронта, принимает решения на основе данных, поддерживает развитие ОПК и внедрение инноваций.
Министр отметил, что DOT-Chain Defence — это своеобразный маркетплейс оружия, созданный для оперативного обеспечения фронта. И подчеркнул, что это "прозрачная, конкурентная и полностью цифровизированная система, разработанная на основе модели поставок питания для армии, которая уже доказала свою эффективность".
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