Маркетплейс зброї. В Україні почала роботу цифрова система DOT-Chain Defence
Категорія
Україна
Дата публікації

Маркетплейс зброї. В Україні почала роботу цифрова система DOT-Chain Defence

Рустем Умєров
САУ
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В Україні запрацювала цифрова система DOT-Chain Defence, яка має на меті прискорити та спростити постачання озброєння для Сил оборони.

Головні тези:

  • DOT-Chain Defence допомагає українським військам швидко і зручно отримувати засоби оборони через цифрову систему.
  • Система дозволяє військовим самостійно вибирати та замовляти необхідний арсенал, підвищуючи ефективність та швидкість постачання.

В Україні почала роботу цифрова система DOT-Chain Defence

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, в пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень.

На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром — й інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

Кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування й доставку без зайвої бюрократії. Тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Як працює система:

  • Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби. Також вони бачать строки постачання, залишають відгуки й отримують швидкі відповіді.

  • Виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових.

  • Держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.

Міністр зауважив, що DOT-Chain Defence — це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту. Й наголосив, що це "прозора, конкурентна і повністю цифровізована система, розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність".

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