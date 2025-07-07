Маркетплейс зброї. В Україні почала роботу цифрова система DOT-Chain Defence

В Україні запрацювала цифрова система DOT-Chain Defence, яка має на меті прискорити та спростити постачання озброєння для Сил оборони.

В Україні почала роботу цифрова система DOT-Chain Defence

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, в пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень.

На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром — й інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

Кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування й доставку без зайвої бюрократії. Тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів. Рустем Умєров Міністр оборони України

Як працює система:

Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби. Також вони бачать строки постачання, залишають відгуки й отримують швидкі відповіді.

Виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових.

Держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.

Міністр зауважив, що DOT-Chain Defence — це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту. Й наголосив, що це "прозора, конкурентна і повністю цифровізована система, розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність".