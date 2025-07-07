Маркетплейс зброї. В Україні почала роботу цифрова система DOT-Chain Defence

В Україні запрацювала цифрова система DOT-Chain Defence, яка має на меті прискорити та спростити постачання озброєння для Сил оборони.
Головні тези:
- DOT-Chain Defence допомагає українським військам швидко і зручно отримувати засоби оборони через цифрову систему.
- Система дозволяє військовим самостійно вибирати та замовляти необхідний арсенал, підвищуючи ефективність та швидкість постачання.
В Україні почала роботу цифрова система DOT-Chain Defence
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За словами Умєрова, в пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень.
На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром — й інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.
Як працює система:
Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби. Також вони бачать строки постачання, залишають відгуки й отримують швидкі відповіді.
Виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових.
Держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.
Міністр зауважив, що DOT-Chain Defence — це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту. Й наголосив, що це "прозора, конкурентна і повністю цифровізована система, розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність".
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