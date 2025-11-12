Міністерка енергетики Гринчук написала заяву про відставку — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Міністерка енергетики Гринчук написала заяву про відставку — деталі

Гринчук
Джерело:  online.ua

Світлана Гринчук заявила, що в межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.

Головні тези:

  • Світлана Гринчук написала заяву про відставку від посади міністерки енергетики.
  • Заява була опублікована на сторінці у Facebook разом із коментарем щодо професійної діяльності та подяки президенту та уряду.
  • Гринчук запевнила, що в межах її роботи не було порушень законодавства і вона висловила впевненість у розкритті правди щодо всіх чуток про неї.

Гринчук написала заяву про відставку

Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Написала заяву про відставку, — написала Гринчук, додавши фото заяви, яку вона написала від руки.

Заява про відставку від Гринчук

Гринчук заявила, що посада "ніколи не була для неї самоціллю" і висловила вдячність президенту Володимиру Зеленському, уряду та народним депутатам за "надану можливість працювати на користь держави упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі".

Закон. У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі.

Гринчук також згадала домисли, які стосуються її особистих стосунків.

Будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця.

