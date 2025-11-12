Міністерка енергетики Гринчук написала заяву про відставку — деталі

Світлана Гринчук заявила, що в межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.
Головні тези:
- Світлана Гринчук написала заяву про відставку від посади міністерки енергетики.
- Заява була опублікована на сторінці у Facebook разом із коментарем щодо професійної діяльності та подяки президенту та уряду.
- Гринчук запевнила, що в межах її роботи не було порушень законодавства і вона висловила впевненість у розкритті правди щодо всіх чуток про неї.
Гринчук написала заяву про відставку
Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Гринчук заявила, що посада "ніколи не була для неї самоціллю" і висловила вдячність президенту Володимиру Зеленському, уряду та народним депутатам за "надану можливість працювати на користь держави упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі".
Закон. У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі.
Гринчук також згадала домисли, які стосуються її особистих стосунків.
