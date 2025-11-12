Министр энергетики Гринчук написала заявление об отставке — детали

Светлана Гринчук заявила, что в рамках ее профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства.

Гринчук написала заявление об отставке

Министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Написала заявление об отставке, — написала Гринчук, добавив фото заявления, которое она написала от руки. Поделиться

Заявление об отставке от Гринчука

Гринчук заявила, что должность "никогда не была для нее самоцелью" и выразила признательность президенту Владимиру Зеленскому, правительству и народным депутатам за "предоставленную возможность работать в пользу государства за последние 10 лет на различных должностях на государственной службе".

Закон. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Такие факты не могут существовать в принципе.

Гринчук также вспомнила домыслы, касающиеся ее личных отношений.