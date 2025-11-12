Министр энергетики Гринчук написала заявление об отставке — детали
Категория
Украина
Дата публикации

Министр энергетики Гринчук написала заявление об отставке — детали

Гринчук
Читати українською
Источник:  online.ua

Светлана Гринчук заявила, что в рамках ее профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства.

Главные тезисы

  • Светлана Гринчук написала заявление об отставке от должности министра энергетики.
  • Министр утверждает, что в рамках ее профессиональной деятельности не было нарушений законодательства.
  • Гринчук выразила благодарность президенту, правительству и народным депутатам за предоставленную возможность работать на различных должностях последние 10 лет.

Гринчук написала заявление об отставке

Министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Написала заявление об отставке, — написала Гринчук, добавив фото заявления, которое она написала от руки.

Заявление об отставке от Гринчука

Гринчук заявила, что должность "никогда не была для нее самоцелью" и выразила признательность президенту Владимиру Зеленскому, правительству и народным депутатам за "предоставленную возможность работать в пользу государства за последние 10 лет на различных должностях на государственной службе".

Закон. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Такие факты не могут существовать в принципе.

Гринчук также вспомнила домыслы, касающиеся ее личных отношений.

Какие-либо спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов время все расставит на свои места.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Гринчук описала актуальное состояние энергосистемы Украины после ночной атаки РФ
Министерство энергетики Украины
Гринчук
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дело о коррупции в Энергоатоме. Басов и Миронюк получили меры предосторожности
ВАКС
Дело о коррупции в Энергоатоме. Басов и Миронюк получили меры предосторожности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал увольнение двух министров — связаны с делом Энергоатома
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?