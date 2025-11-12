Министр энергетики Гринчук написала заявление об отставке — детали

Светлана Гринчук заявила, что в рамках ее профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства.
Главные тезисы
- Светлана Гринчук написала заявление об отставке от должности министра энергетики.
- Министр утверждает, что в рамках ее профессиональной деятельности не было нарушений законодательства.
- Гринчук выразила благодарность президенту, правительству и народным депутатам за предоставленную возможность работать на различных должностях последние 10 лет.
Гринчук написала заявление об отставке
Министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Гринчук заявила, что должность "никогда не была для нее самоцелью" и выразила признательность президенту Владимиру Зеленскому, правительству и народным депутатам за "предоставленную возможность работать в пользу государства за последние 10 лет на различных должностях на государственной службе".
Закон. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Такие факты не могут существовать в принципе.
Гринчук также вспомнила домыслы, касающиеся ее личных отношений.
