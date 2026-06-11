Міністр оборони Британії Гілі подав у відставку
Категорія
Політика
Дата публікації

Міністр оборони Британії Гілі подав у відставку

Гілі
Джерело:  Укрінформ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі 11 червня заявив про відставку з посади.

Головні тези:

  • Міністр оборони Великої Британії Гілі заявив про свою відставку через недостатні інвестиції у сферу оборони.
  • Гілі підкреслив досягнення за час своєї роботи, але зазначив про ризики для збройних сил при відсутності відповідних ресурсів.

Гілі подав у відставку з посади міністра оборони Британії

Про це йдеться у листі, опублікованому британським міністром у соцмережі Х.

Гілі у листі про відставку до прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера підкреслив, що він пишається досягненнями за менш ніж два роки перебування при владі, як і уряд Лейбористської партії.

Зокрема, він згадав про провідну роль Сполученого Королівства на міжнародному рівні для підтримки України у рамках Коаліції охочих та Контактної групи з питань оборони України.

Очільник британського оборонного відомства зазначив, що нова епоха в оборонній галузі вимагала додаткових інвестицій у рамках Плану оборонних інвестицій (DIP). За його словами, «чудова і масштабна міжвідомча робота», завершена у січні під спільним керівництвом Гілі, Стармера та міністерки фінансів Британії Рейчел Рівз, «підтвердила масштабність виклику та зростаючі потреби в оборонній галузі».

Відтоді ви не змогли, а Міністерство фінансів не захотіло виділити ресурси, необхідні країні для її оборони в цей час зростаючих загроз.

Гілі додав, що без Плану оборонних інвестицій, «який би відповідав поточним вимогам», він змушений приймати рішення, які знизять боєготовність британських збройних сил, підвищать ризик для військовослужбовців під час операцій та можуть зробити країну менш безпечною.

Пояснивши вам, що я не зможу погодитися на угоду DIP, яка не забезпечить наші збройні сили необхідними ресурсами, я не маю іншого вибору, як подати у відставку з посади міністра оборони.

Гілі додав, що без Плану оборонних інвестицій, «який би відповідав поточним вимогам», він змушений приймати рішення, які знизять боєготовність британських збройних сил, підвищать ризик для військовослужбовців під час операцій та можуть зробити країну менш безпечною.

Пояснивши вам, що я не зможу погодитися на угоду DIP, яка не забезпечить наші збройні сили необхідними ресурсами, я не маю іншого вибору, як подати у відставку з посади міністра оборони.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ядерні погрози Путіна нас не лякають — міністр оборони Британії Гілі
Гілі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Міноборони Британії Гілі хоче ввести війська в Україну
Гілі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Літак ВПС Британії з міністром оборони Гілі на борту зазнав електронного втручання РФ
літак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?