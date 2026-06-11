Міністр оборони Британії Гілі подав у відставку

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі 11 червня заявив про відставку з посади.
Головні тези:
- Міністр оборони Великої Британії Гілі заявив про свою відставку через недостатні інвестиції у сферу оборони.
- Гілі підкреслив досягнення за час своєї роботи, але зазначив про ризики для збройних сил при відсутності відповідних ресурсів.
Гілі подав у відставку з посади міністра оборони Британії
Про це йдеться у листі, опублікованому британським міністром у соцмережі Х.
Гілі у листі про відставку до прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера підкреслив, що він пишається досягненнями за менш ніж два роки перебування при владі, як і уряд Лейбористської партії.
Зокрема, він згадав про провідну роль Сполученого Королівства на міжнародному рівні для підтримки України у рамках Коаліції охочих та Контактної групи з питань оборони України.
My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1— John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026
Відтоді ви не змогли, а Міністерство фінансів не захотіло виділити ресурси, необхідні країні для її оборони в цей час зростаючих загроз.
Гілі додав, що без Плану оборонних інвестицій, «який би відповідав поточним вимогам», він змушений приймати рішення, які знизять боєготовність британських збройних сил, підвищать ризик для військовослужбовців під час операцій та можуть зробити країну менш безпечною.
Гілі додав, що без Плану оборонних інвестицій, «який би відповідав поточним вимогам», він змушений приймати рішення, які знизять боєготовність британських збройних сил, підвищать ризик для військовослужбовців під час операцій та можуть зробити країну менш безпечною.
Пояснивши вам, що я не зможу погодитися на угоду DIP, яка не забезпечить наші збройні сили необхідними ресурсами, я не маю іншого вибору, як подати у відставку з посади міністра оборони.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-