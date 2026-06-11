Министр обороны Британии Гили подал в отставку
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Политика
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Министр обороны Британии Гили подал в отставку

Гили
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Источник:  Укринформ

Министр обороны Великобритании Джон Гили 11 июня заявил об отставке с должности.

Главные тезисы

  • Министр обороны Великобритании Джон Гили подал в отставку из-за недостаточных инвестиций в сферу обороны.
  • Отставка Гили может повлечь за собой снижение боеготовности британских вооруженных сил и увеличение риска для военнослужащих.

Гили подал в отставку с поста министра обороны Британии

Об этом говорится в письме, опубликованном британским министром в соцсети Х.

Гили в письме об отставке к премьер-министру Британии Киру Стармеру подчеркнул, что он гордится достижениями за менее чем два года пребывания у власти, как и правительство Лейбористской партии.

В частности, он упомянул о ведущей роли Соединенного Королевства на международном уровне для поддержки Украины в рамках Коалиции желающих и Контактной группы по обороне Украины.

Глава британского оборонного ведомства отметил, что новая эпоха в оборонной отрасли требовала дополнительных инвестиций в рамках Плана оборонных инвестиций (DIP). По его словам, «прекрасная и масштабная межведомственная работа», завершенная в январе под совместным руководством Гили, Стармера и министерства финансов Британии Рэйчел Ривз, «подтвердила масштабность вызова и растущие потребности в оборонной отрасли».

С тех пор вы не смогли, а Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее обороны в настоящее время растущих угроз.

Гили добавил, что без Плана оборонных инвестиций, «соответствующего текущим требованиям», он вынужден принимать решения, которые снизят боеготовность британских вооруженных сил, повысят риск для военнослужащих во время операций и могут сделать страну менее безопасной.

Объяснив вам, что я не смогу согласиться на соглашение DIP, которое не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня нет другого выбора, как подать в отставку с должности министра обороны.

Гили добавил, что без Плана оборонных инвестиций, «соответствующего текущим требованиям», он вынужден принимать решения, которые снизят боеготовность британских вооруженных сил, повысят риск для военнослужащих во время операций и могут сделать страну менее безопасной.

Объяснив вам, что я не смогу согласиться на соглашение DIP, которое не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня нет другого выбора, как подать в отставку с должности министра обороны.

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