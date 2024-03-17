Міністр оборони Британії скасував запланований візит в Одесу — відома причина

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс був вимушений скасувати візит в Одесу під час свої поїздки в Україну, яка планувалася 8 березня, через витік даних.

Чому Шеппс скасував візит в Одесу

Британське видання The Sunday Times, кореспонденти якого супроводжували делегацію Шеппса, пише про причини переривання візиту міністра.

Шаппс прибув до Києва 7 березня. Він оголосив надання 325 мільйонів фунтів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для України.

До складу його делегації також входив головнокомандувач збройних сил Британії Тоні Радакін.

Невдовзі до його прибуття, Шеппсу повідомили, що броньований конвой із Зеленським і Кіріакосом Міцотакісом, прем’єр-міністром Греції, ледве уникнув російського ракетного удару під час відвідування Одеси.

Тоді внаслідок удару загинуло 5 людей.

Уже в Києві, Шеппс отримав повідомлення від британської розвідки, що росіянам стало відомо про плани відвідати Одесу, які трималися в таємниці. Міністр був розчарованим.

Путін показав себе безрозсудним, безжалісним і необережним. Той факт, що він був небезпечно близький до фактичного вбивства двох західних лідерів, не має значення, було це навмисно чи випадково. Що, в біса, він робить, і чому Захід дозволив йому робити це? Грант Шеппс Міністр оборони Великої Британії

Росія могла заглушити GPS-сигнал на літаку міністра оборони Британії

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Росія, ймовірно, заглушила супутниковий GPS-сигнал на літаку міністра оборони Британії Гранта Шеппса, коли він пролітав неподалік території Росії.

Інцидент стався тоді, коли Шеппс повертався літаком Королівських ВПС Dassault Falcon з Польщі, де він спостерігав за масштабними навчаннями НАТО.

Зв'язок із супутниками був відсутній протягом 30 хвилин, коли літак пролітав неподалік Калінінграда.