Министр обороны Британии отменил запланированный визит в Одессу — известна причина

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс был вынужден отменить визит в Одессу во время своей поездки в Украину, которая планировалась 8 марта, из-за утечки данных.

Почему Шеппс отменил визит в Одессу

Британское издание The Sunday Times, корреспонденты которого сопровождали делегацию Шеппса, пишет о причинах прерывания визита министра.

Шаппс прибыл в Киев 7 марта. Он объявил предоставление 325 миллионов фунтов на закупку более 10 тысяч дронов для Украины.

В состав его делегации также входил главнокомандующий вооруженными силами Британии Тони Радакин.

Вскоре до его прибытия Шеппсу сообщили, что бронированный конвой с Зеленским и Кириакосом Мицотакисом, премьер-министром Греции, едва избежал российского ракетного удара во время посещения Одессы.

Тогда в результате удара погибли 5 человек.

Уже в Киеве, Шеппс получил сообщение от британской разведки, что россиянам стало известно о держащихся в тайне планах посетить Одессу. Министр был разочарован.

Путин показал себя безрассудным, безжалостным и неосторожным. Тот факт, что он был опасно близок к фактическому убийству двух западных лидеров, не имеет значения, было ли это намеренно или случайно. Что, к черту, он делает, и почему Запад позволил ему делать это? Грант Шеппс Министр обороны Великобритании

Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолете министра обороны Британии

Напомним, что ранее стало известно, что Россия, вероятно, заглушила спутниковый GPS-сигнал на самолете министра обороны Британии Гранта Шеппса, когда он пролетал недалеко от территории России.

Инцидент произошел тогда, когда Шеппс возвращался на самолете Королевских ВВС Dassault Falcon из Польши, где он наблюдал за масштабными учениями НАТО.

Связь со спутниками отсутствовала в течение 30 минут, когда самолет пролетал недалеко от Калининграда.