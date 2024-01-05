Министр обороны Британии заявил о новом унижении Путина на мировой арене

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс впервые прокомментировал данные о том, что КНДР поставляет России баллистические ракеты для ударов по Украине. По его словам, это указывает на то, что диктатору Путину снова пришлось унижаться, чтобы их получить.
Шаппс считает, что мир смог загнать Путина в тупик
По убеждению британского министра, именно жесткая позиция партнеров Украины по отношению к России привела к тому, что глава Кремля начал выпрашивать помощь у третьих стран.
Он также обращает внимание на то, что Москва, принимающая помощь от КНДР, таким образом нарушает многочисленные резолюции СБ ООН.
Более того, страна-агрессорка "поставила под угрозу безопасность еще одного региона мира".
КНДР передает России баллистические ракеты: что об этом известно
Недавно в команде американского лидера Джо Байден официально подтвердили, что получили информацию о том, что Северная Корея передала России определенную партию баллистических ракет и пусковых установок к ним.
Кроме того, указано, что они уже были использованы в войне против Украины.
Как сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, 30 декабря 2023 года армия РФ запустила по крайней мере одну северокорейскую баллистическую ракету по Украине.
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