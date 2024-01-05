Міністр оборони Британії заявив про нове приниження Путіна на світовій арені

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс уперше прокоментував дані про те, що КНДР постачає Росії балістичні ракети для ударів по Україні. За його словами, це вказує на те, що диктатору Путіну знову довелося принижуватися заради їх отримання.
Шаппс вважає, що світ зміг загнати Путіна у глухий кут
На переконання британського міністра, саме жорстка позиція партнерів України щодо Росії призвела до того, що очільник Кремля почав благати про допомогу у третіх країн світу.
Він також звертає увагу на те, що Москва, яка приймає допомогу від КНДР, таким чином порушує численні резолюції РБ ООН.
Ба більше, країна-агресорка "поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу".
КНДР передає Росії балістичні ракети: що про це відомо
Нещодавно у команді американського лідера Джо Байдена офіційно підтвердили, що отримали інформацію про те, що Північна Корея передала Росії певну партію балістичних ракет і пускових установок до них.
Окрім того, наголошується, що вони уже були використані у війні проти України.
Як повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, 30 грудня 2023 року армія РФ запустила принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні.
Вона, судячи з усього, влучила у відкрите поле в Запорізькій області, – заявив він.
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