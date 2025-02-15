Міністри країн ЄС екстрено збираються — обговорюватимуть заяви Келлога у Мюнхені

Міністри закордонних справ країн ЄС екстрено зберуться після заяв озвучених на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Зустріч відбудеться 16 лютого у Мюнхені.
Головні тези:
- Міністри ЄС скликані для обговорення заяв спецпредставника США Кіта Келлога щодо України на екстреному засіданні у Мюнхені.
- Європейські лідери виражають занепокоєння щодо висловлення Келлога про переговори без присутності Європи.
- Президент Європейської ради Антоніо Коста підкреслив важливість участі України та ЄС у будь-яких перемовинах для досягнення стійкого миру.
Міністри країн ЄС екстрено збираються на тлі заяв Келлога
Про це повідомляє пресслужба МЗС Греції.
Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс у неділю, 16 лютого, о 8:30 візьме участь у позачерговому засіданні міністрів закордонних справ ЄС на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас підтвердила, що міністри країн ЄС завтра проведуть екстрену зустріч у Мюнхені, щоб оцінити повідомлення, отримані від офіційних осіб США та України.
Косту на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що "не може бути жодних перемовин, що заслуговують на довіру, жодного стійкого миру без України та ЄС".
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