Міністри країн ЄС екстрено збираються — обговорюватимуть заяви Келлога у Мюнхені

Міністри закордонних справ країн ЄС екстрено зберуться після заяв озвучених на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Зустріч відбудеться 16 лютого у Мюнхені.

Міністри країн ЄС екстрено збираються на тлі заяв Келлога

Про це повідомляє пресслужба МЗС Греції.

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс у неділю, 16 лютого, о 8:30 візьме участь у позачерговому засіданні міністрів закордонних справ ЄС на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас підтвердила, що міністри країн ЄС завтра проведуть екстрену зустріч у Мюнхені, щоб оцінити повідомлення, отримані від офіційних осіб США та України.

Медіа зазначають, що коментарі спецпредставника США Кіта Келлога про те, що він не бачить Європу за столом переговорів щодо України викликали занепокоєння серед офіційних осіб ЄС, включно з президентом Європейської ради Антоніо Косту. Поширити

Косту на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що "не може бути жодних перемовин, що заслуговують на довіру, жодного стійкого миру без України та ЄС".