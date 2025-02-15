Міністри країн ЄС екстрено збираються — обговорюватимуть заяви Келлога у Мюнхені
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Міністри країн ЄС екстрено збираються — обговорюватимуть заяви Келлога у Мюнхені

ЄС
Джерело:  online.ua

Міністри закордонних справ країн ЄС екстрено зберуться після заяв озвучених на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Зустріч відбудеться 16 лютого у Мюнхені.

Головні тези:

  • Міністри ЄС скликані для обговорення заяв спецпредставника США Кіта Келлога щодо України на екстреному засіданні у Мюнхені.
  • Європейські лідери виражають занепокоєння щодо висловлення Келлога про переговори без присутності Європи.
  • Президент Європейської ради Антоніо Коста підкреслив важливість участі України та ЄС у будь-яких перемовинах для досягнення стійкого миру.

Міністри країн ЄС екстрено збираються на тлі заяв Келлога

Про це повідомляє пресслужба МЗС Греції.

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс у неділю, 16 лютого, о 8:30 візьме участь у позачерговому засіданні міністрів закордонних справ ЄС на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас підтвердила, що міністри країн ЄС завтра проведуть екстрену зустріч у Мюнхені, щоб оцінити повідомлення, отримані від офіційних осіб США та України.

Медіа зазначають, що коментарі спецпредставника США Кіта Келлога про те, що він не бачить Європу за столом переговорів щодо України викликали занепокоєння серед офіційних осіб ЄС, включно з президентом Європейської ради Антоніо Косту.

Косту на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що "не може бути жодних перемовин, що заслуговують на довіру, жодного стійкого миру без України та ЄС".

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