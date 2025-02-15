Министры стран ЕС экстренно собираются — будут обсуждать заявления Келлога в Мюнхене

Министры иностранных дел стран ЕС экстренно соберутся после заявлений, озвученных на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча состоится 16 февраля в Мюнхене.
Главные тезисы
- Министры иностранных дел стран ЕС собираются на экстренную встречу в Мюнхене после заявлений Кита Келлога по Украине.
- Обеспокоенность европейских лидеров вызвали высказывания о переговорах без участия Европы.
- Президент Европейского совета подчеркнул важность участия Украины и ЕС в переговорах для достижения устойчивого мира.
Министры стран ЕС экстренно собираются на фоне заявлений Келлога
Об этом сообщает пресс-служба МИД Греции.
Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетитис в воскресенье, 16 февраля, в 8:30 примет участие во внеочередном заседании министров иностранных дел ЕС на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что министры стран ЕС завтра проведут экстренную встречу в Мюнхене, чтобы оценить сообщения, полученные от официальных лиц США и Украины.
Косту на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что "не может быть никаких заслуживающих доверия переговоров никакого устойчивого мира без Украины и ЕС".
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