Министры стран ЕС экстренно собираются — будут обсуждать заявления Келлога в Мюнхене
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Министры стран ЕС экстренно собираются — будут обсуждать заявления Келлога в Мюнхене

ЕС
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Источник:  online.ua

Министры иностранных дел стран ЕС экстренно соберутся после заявлений, озвученных на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча состоится 16 февраля в Мюнхене.

Главные тезисы

  • Министры иностранных дел стран ЕС собираются на экстренную встречу в Мюнхене после заявлений Кита Келлога по Украине.
  • Обеспокоенность европейских лидеров вызвали высказывания о переговорах без участия Европы.
  • Президент Европейского совета подчеркнул важность участия Украины и ЕС в переговорах для достижения устойчивого мира.

Министры стран ЕС экстренно собираются на фоне заявлений Келлога

Об этом сообщает пресс-служба МИД Греции.

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетитис в воскресенье, 16 февраля, в 8:30 примет участие во внеочередном заседании министров иностранных дел ЕС на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что министры стран ЕС завтра проведут экстренную встречу в Мюнхене, чтобы оценить сообщения, полученные от официальных лиц США и Украины.

Медиа отмечают, что комментарии спецпредставителя США Кита Келлога о том, что он не видит Европу за столом переговоров по Украине, вызвали обеспокоенность среди официальных лиц ЕС, включая президента Европейского совета Антонио Косту.

Косту на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что "не может быть никаких заслуживающих доверия переговоров никакого устойчивого мира без Украины и ЕС".

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