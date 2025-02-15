Чем должна поступиться Россия для окончания войны против Украины — ответ Келлога
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Чем должна поступиться Россия для окончания войны против Украины — ответ Келлога

Келлог
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Источник:  Суспільне

Спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог назвал уступки, на которые должен пойти российский диктатор Владимир Путин для завершения войны. В частности, эти уступки должны касаться территорий, а также уменьшение или отказ от использования войск в будущем.

Главные тезисы

  • Кит Келлог предлагает России сделать территориальные уступки для завершения войны против Украины.
  • Уменьшение личного состава и отказ от использования вооруженных сил в будущем считаются необходимыми шагами в процессе мира.
  • Келлог выразил опасения относительно формирования альянсов России с другими странами и призвал к их избеганию.

Россия должна пойти на уступки для урегулирования войны против Украины

Об этом он сказал во время обсуждения плана мира в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности.

По-моему, это должны быть и территориальные уступки. И не только территориальные, может быть отказ использования вооруженных сил в будущем и, возможно, уменьшение количества личного состава.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель президента США по Украине и России

Он также подчеркнул, что сейчас появились альянсы России с Ираном, КНДР, Китаем, чего не было раньше, еще несколько лет назад. И важно, чтобы они не формировались.

Я считаю, что очень важно, чтобы эти альянсы не формировались.

Напомним, сегодня Кит Келлог взял на себя публичное обязательство. В частности, за 180 дней привлечь все стороны для завершения войны России против Украины.

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