Чем должна поступиться Россия для окончания войны против Украины — ответ Келлога

Спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог назвал уступки, на которые должен пойти российский диктатор Владимир Путин для завершения войны. В частности, эти уступки должны касаться территорий, а также уменьшение или отказ от использования войск в будущем.
Главные тезисы
- Кит Келлог предлагает России сделать территориальные уступки для завершения войны против Украины.
- Уменьшение личного состава и отказ от использования вооруженных сил в будущем считаются необходимыми шагами в процессе мира.
- Келлог выразил опасения относительно формирования альянсов России с другими странами и призвал к их избеганию.
Россия должна пойти на уступки для урегулирования войны против Украины
Об этом он сказал во время обсуждения плана мира в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он также подчеркнул, что сейчас появились альянсы России с Ираном, КНДР, Китаем, чего не было раньше, еще несколько лет назад. И важно, чтобы они не формировались.
Я считаю, что очень важно, чтобы эти альянсы не формировались.
Напомним, сегодня Кит Келлог взял на себя публичное обязательство. В частности, за 180 дней привлечь все стороны для завершения войны России против Украины.
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