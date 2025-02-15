Чим повинна поступитися Росія для закінчення війни проти України — відповідь Келлога

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог назвав поступки, на які має піти російський диктатор Володимир Путін задля завершення війни. Зокрема ці поступки мають стосуватися територій, а також зменшення або відмова від використання військ в майбутньому.

Росія має піти на поступки для врегулювання війни проти України

Про це він сказав під час обговорення плану щодо миру в Україні на Мюнхенської конференції з безпеки.

Як на мене, це мають бути і територіальні поступки. І не тільки територіальні, може бути відмова використання збройних сил у майбутньому, і, можливо, зменшення кількості особового складу. Кіт Келлог Спецпредставник президента США з питань України та Росії

Він також підкреслив, що зараз з'явилися альянси Росії з Іраном, з КНДР, Китаєм, чого не було раніше, ще кілька років тому. І важливо, щоб вони не формувалися.

Я вважаю, що дуже важливо, щоб ці альянси не формувалися.

Нагадаємо, сьогодні Кіт Келлог узяв на себе публічне зобов'язання. Зокрема за 180 днів залучити всі сторони для завершення війни Росії проти України.