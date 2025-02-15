Чим повинна поступитися Росія для закінчення війни проти України — відповідь Келлога
Категорія
Політика
Дата публікації

Чим повинна поступитися Росія для закінчення війни проти України — відповідь Келлога

Келлог
Read in English
Джерело:  Суспільне

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог назвав поступки, на які має піти російський диктатор Володимир Путін задля завершення війни. Зокрема ці поступки мають стосуватися територій, а також зменшення або відмова від використання військ в майбутньому.

Головні тези:

  • Росія повинна погодитися на територіальні поступки для врегулювання війни проти України.
  • Зменшення кількості особового складу та відмова від використання військ у майбутньому є необхідними кроками у процесі миру.
  • Келлог зазначив про небезпеку формування альянсів Росії з іншими країнами і закликав до їх уникнення.

Росія має піти на поступки для врегулювання війни проти України

Про це він сказав під час обговорення плану щодо миру в Україні на Мюнхенської конференції з безпеки.

Як на мене, це мають бути і територіальні поступки. І не тільки територіальні, може бути відмова використання збройних сил у майбутньому, і, можливо, зменшення кількості особового складу.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник президента США з питань України та Росії

Він також підкреслив, що зараз з'явилися альянси Росії з Іраном, з КНДР, Китаєм, чого не було раніше, ще кілька років тому. І важливо, щоб вони не формувалися.

Я вважаю, що дуже важливо, щоб ці альянси не формувалися.

Нагадаємо, сьогодні Кіт Келлог узяв на себе публічне зобов'язання. Зокрема за 180 днів залучити всі сторони для завершення війни Росії проти України.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни. Трамп дав Україні чітку обіцянку
The White House
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Зеленський відхилив таємну пропозицію Трампа — дані FT
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни. США заявили про новий дедлайн
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?