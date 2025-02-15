Чим повинна поступитися Росія для закінчення війни проти України — відповідь Келлога

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог назвав поступки, на які має піти російський диктатор Володимир Путін задля завершення війни. Зокрема ці поступки мають стосуватися територій, а також зменшення або відмова від використання військ в майбутньому.
Головні тези:
- Росія повинна погодитися на територіальні поступки для врегулювання війни проти України.
- Зменшення кількості особового складу та відмова від використання військ у майбутньому є необхідними кроками у процесі миру.
- Келлог зазначив про небезпеку формування альянсів Росії з іншими країнами і закликав до їх уникнення.
Росія має піти на поступки для врегулювання війни проти України
Про це він сказав під час обговорення плану щодо миру в Україні на Мюнхенської конференції з безпеки.
Він також підкреслив, що зараз з'явилися альянси Росії з Іраном, з КНДР, Китаєм, чого не було раніше, ще кілька років тому. І важливо, щоб вони не формувалися.
Я вважаю, що дуже важливо, щоб ці альянси не формувалися.
Нагадаємо, сьогодні Кіт Келлог узяв на себе публічне зобов'язання. Зокрема за 180 днів залучити всі сторони для завершення війни Росії проти України.
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