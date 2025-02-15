Завершення війни. США заявили про новий дедлайн

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що протягом 180 днів він та його команда зможуть розпочати мирний процес для завершення війни Росії проти України. Про це повідомив спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог.
Головні тези:
- Білий дім вказує на своє прагнення забезпечити український суверенітет та права на тлі завершення війни.
- Спецпредставник вважає, що завершення війни відбудеться швидше, ніж за рік.
США знову оновили дедлайн
На переконання Келлога, команда Трампа менше ніж 30 днів в офісі досягнула більше, ніж адміністрація Джо Байдена за три роки.
Ба більше, він запевнив, що специфіка підходу нового президента США до закінчення війни полягає в тому, що американський лідер дивиться на це "з точки зору гуманності".
Кіт Келлог також дав зрозуміти, що Білий дім налаштований "забезпечити український суверенітет”, а також те, щоб Україна була захищена у своїх правах".
За словами спецпредставника, війна завершиться швидше, ніж через рік:
Він також додав, що відповідає за український і європейський напрямок, а спецпредставник Стів Віткофф — за російський.
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