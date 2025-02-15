Завершення війни. США заявили про новий дедлайн
Категорія
Політика
Дата публікації

Завершення війни. США заявили про новий дедлайн

Трамп
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що протягом 180 днів він та його команда зможуть розпочати мирний процес для завершення війни Росії проти України. Про це повідомив спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог.

Головні тези:

  • Білий дім вказує на своє прагнення забезпечити український суверенітет та права на тлі завершення війни.
  • Спецпредставник вважає, що завершення війни відбудеться швидше, ніж за рік.

США знову оновили дедлайн

На переконання Келлога, команда Трампа менше ніж 30 днів в офісі досягнула більше, ніж адміністрація Джо Байдена за три роки.

Ба більше, він запевнив, що специфіка підходу нового президента США до закінчення війни полягає в тому, що американський лідер дивиться на це "з точки зору гуманності".

Кіт Келлог також дав зрозуміти, що Білий дім налаштований "забезпечити український суверенітет”, а також те, щоб Україна була захищена у своїх правах".

За словами спецпредставника, війна завершиться швидше, ніж через рік:

Я публічно беру 180 днів, щоб залучити всі сторони, — заявив Келлог.

Він також додав, що відповідає за український і європейський напрямок, а спецпредставник Стів Віткофф — за російський.

Ми це робимо для швидкості, тому що питання — коли це закінчиться. Я живу за часом Трампа — він просить сьогодні, а завтра запитує, чому ще не зроблено.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України і РФ

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