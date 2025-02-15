Завершение войны. США заявили о новом дедлайне

Американский лидер Дональд Трамп считает, что в течение 180 дней он и его команда могут начать мирный процесс для завершения войны России против Украины. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог.
Главные тезисы
- Белый дом оуказывает на свое стремление обеспечить украинский суверенитет и права на фоне завершения войны.
- Спецпредставитель считает, что завершение войны состоится быстрее, чем через год.
США снова обновили дедлайн
По убеждению Келлога, команда Трампа менее чем за 30 дней в офисе достигла больше, чем администрация Джо Байдена за три года.
Более того, он заверил, что специфика подхода нового президента США к окончанию войны заключается в том, что американский лидер смотрит на это "с точки зрения гуманности".
Кит Келлог также дал понять, что Белый дом настроен "обеспечить украинский суверенитет", а также то, чтобы Украина была защищена в своих правах.
По словам спецпредставителя, война завершится быстрее, чем через год.
Он также добавил, что отвечает за украинское и европейское направление, а спецпредставитель Стив Виткофф — за российское.
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