Завершение войны. США заявили о новом дедлайне
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Политика
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Завершение войны. США заявили о новом дедлайне

Трамп
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Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп считает, что в течение 180 дней он и его команда могут начать мирный процесс для завершения войны России против Украины. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог.

Главные тезисы

  • Белый дом оуказывает на свое стремление обеспечить украинский суверенитет и права на фоне завершения войны.
  • Спецпредставитель считает, что завершение войны состоится быстрее, чем через год.

США снова обновили дедлайн

По убеждению Келлога, команда Трампа менее чем за 30 дней в офисе достигла больше, чем администрация Джо Байдена за три года.

Более того, он заверил, что специфика подхода нового президента США к окончанию войны заключается в том, что американский лидер смотрит на это "с точки зрения гуманности".

Кит Келлог также дал понять, что Белый дом настроен "обеспечить украинский суверенитет", а также то, чтобы Украина была защищена в своих правах.

По словам спецпредставителя, война завершится быстрее, чем через год.

Я публично беру 180 дней, чтобы привлечь все стороны, — заявил Келлог.

Он также добавил, что отвечает за украинское и европейское направление, а спецпредставитель Стив Виткофф — за российское.

Мы это делаем для скорости, потому что вопрос — когда это закончится. Я живу по времени Трампа — он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и РФ

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