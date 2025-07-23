Міноборони показало нові мобільні комплекси обслуговування винищувачів F-16 — фото

У Міністерстві оборони показали фотографії нових мобільних комплексів обслуговування американських винищувачів F-16. Комплекси передали Збройним силам України представники фонду "Повернись живим".
Головні тези:
- Збройні сили України отримали нові мобільні комплекси обслуговування для винищувачів F-16 від фонду 'Повернись живим'.
- Ці комплекси допоможуть вирішити проблеми мобільності та прискорять процес обслуговування літаків умовах війни.
- Розроблені українськими фахівцями комплекси є частиною ініціативи 'Проєкт 61' та дозволять ефективніше використовувати авіацію в бойових діях.
“Повернись живим” передав ЗСУ мобільні хаби для обслуговування F-16
Зазначається, що Повітряні сили ЗСУ отримали два технічні хаби для обслуговування літаків та авіаційного озброєння. Також передано один комплекс планування місій.
Нагадаємо, що 22 липня Повітряні сили отримали перші унікальні мобільні комплекси для обслуговування винищувачів F-16. Це дозволить максимально ефективно використовувати літаки під час війни.
Цікаво, що це повністю українська розробка. Фонд "Повернись живим" створив, виготовив та передав комплекси в межах ініціативи під назвою "Проєкт 61". Комплекси значно підвищують мобільність авіації в умовах війни, коли російські війська полюють на літаки та аеродроми.
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