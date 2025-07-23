Минобороны показало новые мобильные комплексы обслуживания истребителей F-16 — фото

В министерстве обороны показали фотографии новых мобильных комплексов обслуживания американских истребителей F-16. Комплексы передали Вооруженным силам Украины представители фонда "Вернись живым".
Главные тезисы
- Фонд 'Вернись живым' передал Вооруженным силам Украины новые мобильные комплексы обслуживания для истребителей F-16 в рамках инициативы 'Проект 61'.
- Эти комплексы помогут решить проблемы мобильности авиации и ускорят процесс обслуживания самолетов в условиях войны.
"Вернись живым" передал ВСУ мобильные хабы для обслуживания F-16
Отмечается, что Воздушные силы ВСУ получили два технических хаба для обслуживания самолетов и авиационного вооружения. Также передан один комплекс планирования миссий.
Напомним, что 22 июля воздушные силы получили первые уникальные мобильные комплексы для обслуживания истребителей F-16. Это позволит максимально эффективно использовать самолеты во время войны.
Интересно, что это полностью украинская технология. Фонд "Вернись живым" создал, изготовил и передал комплексы в рамках инициативы под названием "Проект 61". Комплексы значительно повышают мобильность авиации в условиях войны, когда российские войска охотятся за самолетами и аэродромами.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-