Минобороны показало новые мобильные комплексы обслуживания истребителей F-16 — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны показало новые мобильные комплексы обслуживания истребителей F-16 — фото

Минобороны Украины
F-16
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В министерстве обороны показали фотографии новых мобильных комплексов обслуживания американских истребителей F-16. Комплексы передали Вооруженным силам Украины представители фонда "Вернись живым".

Главные тезисы

  • Фонд 'Вернись живым' передал Вооруженным силам Украины новые мобильные комплексы обслуживания для истребителей F-16 в рамках инициативы 'Проект 61'.
  • Эти комплексы помогут решить проблемы мобильности авиации и ускорят процесс обслуживания самолетов в условиях войны.

"Вернись живым" передал ВСУ мобильные хабы для обслуживания F-16

Отмечается, что Воздушные силы ВСУ получили два технических хаба для обслуживания самолетов и авиационного вооружения. Также передан один комплекс планирования миссий.

Как ожидается, переданные мобильные комплексы разрешат проблему мобильности, а также сделают возможным выезд в самолеты, совершившие вынужденный маневр или аварийную посадку. Кроме того, они должны ускорить процесс обслуживания и привлечь к нему меньше людей.

Напомним, что 22 июля воздушные силы получили первые уникальные мобильные комплексы для обслуживания истребителей F-16. Это позволит максимально эффективно использовать самолеты во время войны.

Интересно, что это полностью украинская технология. Фонд "Вернись живым" создал, изготовил и передал комплексы в рамках инициативы под названием "Проект 61". Комплексы значительно повышают мобильность авиации в условиях войны, когда российские войска охотятся за самолетами и аэродромами.

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