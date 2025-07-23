Минобороны показало новые мобильные комплексы обслуживания истребителей F-16 — фото

"Вернись живым" передал ВСУ мобильные хабы для обслуживания F-16

Отмечается, что Воздушные силы ВСУ получили два технических хаба для обслуживания самолетов и авиационного вооружения. Также передан один комплекс планирования миссий.

Как ожидается, переданные мобильные комплексы разрешат проблему мобильности, а также сделают возможным выезд в самолеты, совершившие вынужденный маневр или аварийную посадку. Кроме того, они должны ускорить процесс обслуживания и привлечь к нему меньше людей. Поделиться

Напомним, что 22 июля воздушные силы получили первые уникальные мобильные комплексы для обслуживания истребителей F-16. Это позволит максимально эффективно использовать самолеты во время войны.