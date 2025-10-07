Міноборони показало "Пузатий Нептун" — що відомо про нову ракету

Глава Міноборони України Денис Шмигаль опублікував серію фото, які були зроблені під час демонстрації представникам НАТО можливостей українського ОПК. На них аналітики помітили нову версію крилатої ракети "Нептун", яка, ймовірно, раніше не згадувалась у відкритих джерелах. В мережі її уже прозвали “Пузатим Нептуном”, а офіційна назва досі невідома.

Україна створює різні версії “Нептунів”

Аналітики Defense Express, переглянувши нові фото Міноборони України, одразу звернули увагу на ракету Р-360 із доволі незвичними потовщеннями у середині корпусу.

Через відсутність відомого індексу її наразі прозвали "Пузатим Нептуном".

Що важливо розуміти, вона дійсно відрізняється від двох відомих версій цієї ракети — протикорабельної Р-360 та РК360Л, так званого "Довгого Нептуна".

Згідно з даними аналітиків, діаметр "Пузатого Нептуна" відповідає протикорабельній версії (38 см), як, найімовірніше, й розмах крил та загальна довжина (4,5 метра без прискорювача).

А от потовщення — це, із великою долею ймовірності, конформні баки із паливом, які дозволяють збільшувати дальність польоту ракети. Нагадаємо, що у Р-360 заявлена дальність 280 км, для "Довгого Нептуна" — 1000 км. Тому, враховуючи класичні градації цільових дальностей, цілком логічним буде зробити припущення, що "Пузатий Нептун" летить на 500 км, — пише Defense Express. Поширити

Фото: facebook.com/dshmyhal

Також не можна відкидати варіант, коли за рахунок зменшення палива та дальності збільшується розмір бойової частини.