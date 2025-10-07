Міноборони показало "Пузатий Нептун" — що відомо про нову ракету

Глава Міноборони України Денис Шмигаль опублікував серію фото, які були зроблені під час демонстрації представникам НАТО можливостей українського ОПК. На них аналітики помітили нову версію крилатої ракети "Нептун", яка, ймовірно, раніше не згадувалась у відкритих джерелах. В мережі її уже прозвали “Пузатим Нептуном”, а офіційна назва досі невідома.
Головні тези:
- Цілком логічним є припущення, що «Пузатий Нептун» може летіти на відстань близько 500 км.
- Також розглядається варіант того, що ракета може мати дальність в умовні 300 км та більшу вагу бойової частини.
Україна створює різні версії “Нептунів”
Аналітики Defense Express, переглянувши нові фото Міноборони України, одразу звернули увагу на ракету Р-360 із доволі незвичними потовщеннями у середині корпусу.
Через відсутність відомого індексу її наразі прозвали "Пузатим Нептуном".
Що важливо розуміти, вона дійсно відрізняється від двох відомих версій цієї ракети — протикорабельної Р-360 та РК360Л, так званого "Довгого Нептуна".
Згідно з даними аналітиків, діаметр "Пузатого Нептуна" відповідає протикорабельній версії (38 см), як, найімовірніше, й розмах крил та загальна довжина (4,5 метра без прискорювача).
Також не можна відкидати варіант, коли за рахунок зменшення палива та дальності збільшується розмір бойової частини.
Це також робить вірогідним припущення, що “Пузатий Нептуп" має дальність в умовні 300 км, але вагу бойової частини у більшу за 150 кг, як на протикорабельній Р-360.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-